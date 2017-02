MALI SIGNALI: Ovih 5 znakova sa sigurnošću pokazuju da je muškarac zaljubljen u vas

Ovo je pet sigurnih znakova da je zaljubljen "do ušiju" i da je iskren u tome:

1. Voli da bude u vašem društvu

Čak i kada su njegovi prijatelji u pitanju radije će provoditi vreme s vama, nego s njima - nekako neće moći da vam odoli. Žena u koju se muškarac iskreno zaljubi postaje njegov prioritet, ona mu je najvažnija na svetu i napraviće sve kako bi se osećala prijatno u njegovom društvu. U tim situacijama moguće je da će spominjati da voli da provodi vreme sa vama. Neki čak izmišljaju razloge kako bi bili duže u društvu žene koja im se sviđa.

Foto: Shutterstock

Nekako kao da ne želi da se razgovor ikada završi. Pri tome može delovati kao da je pomalo nestabilan na nogama jer je vrlo uzbuđen, a to pokušava da prikrije, oči su mu sjajne, a osmeh gotovo uvek prisutan. Nekako je uvreženo mišljenje da muškarci ne vole previše da razgovaraju, ali, kada im srce zakuca brže za nekom ženom, razgovor može trajati satima. Tada joj otkrivaju sve i svašta o sebi jer nekako imaju poverenja u nju.

3. Daje vam slobodu

Ne diše vam za vratom i ne pokušava da opsesivno kontroliše svaki vaš potez. Ne nameće vam svoje stavove i iskreno voli da čuje vaše mišljenje o svemu. Zaljubljen je u vas upravo onakvu kakva jeste, voli da otkriva šta vam je važno u životu, kakve hobije imate, kakvi su vam odnosi sa prijateljima i porodicom...

Foto: Shutterstock

Poverenje je vrlo važan znak da je nekome stalo do vas. Ako muškarcu nije stalo do neke žene, on može biti pomalo sumnjičav, oprezan itd. Međutim, kada se iskreno zaljubi, tada svet gleda "kroz ružičaste naočare" i potpuno veruje ženi koja mu je zagospodarila srcem. Ne igrajte se tim poverenjem!

5. Izgovorio je da vas voli

Ni jednom muškarcu nije lako to reći, ali ako je skupio dovoljno hrabrosti, to puno govori o njegovim osećanjima. Naravno, postoje ljudi koji brzopleto izgovaraju sve i svašta, ali ako spojite to što je rekao sa "drugim simptomima zaljubljenosti", tada možete biti sigurni kako su mu osećaji duboki i iskreni.

Foto: Shutterstock

(24sata.hr)

