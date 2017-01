SLUČAJNOST ILI NE? Evo zašto vi i vaša drugarica imate ciklus u ISTO vreme!

Čak 95 odsto žena veruje da će im se uskladiti menstrualni ciklus sa ciklusom prijateljica ukoliko provode puno vremena zajedno.



Sedamdesetih godina prošlog veka sprovedeno je istraživanje u kojem se pokazalo da su se menstrualni ciklusi studentkinja koje su živele zajedno uskladili. Međutim, nova istraživanja to ne potvrđuju.



Lekari smatraju da su to situacije jednostavno koje se ženama stalno događaju.



Ono što utiče na ovo usklađivanje jeste to da žene koje često provode vreme zajedno imaju slične prehrambene navike, ponašanje, pa i navike spavanja, a sve to zajedno utiče na menstrualne cikluse.

