(VIDEO) Snimak koji je fascinirao planetu: Ovako izgleda majčino mleko pod mikroskopom

Džensen Hauard je majka jedanaestomesečne devojčice, i idejni tvorac ovog neverovatnog videa za koji kaže da je nastao kada se njena malena ćerka prehladila, piše Yumama.com.

"Čula sam kako majčino mleko konstantno menja strukturu u odnosu na to šta je potrebno bebi. Kada je beba bolesna, mleko je puno antitela koje brane organizam od bilo čega."



Pošto njen otac radi u laboratoriji, došli su na ideju da to provere, i ostali potpuno fascinirani. Njihov utisak je bio toliko snažan da je morala to da podeli sa svim svojim prijateljima.



"Hej društvo... Pogledajte koliko je ovo KUL! Ovo tečno zlato koje vidite mi zovemo majčino mleko. Moj otac radi u laboratoriji i tamo smo pod mikroskop stavili jednu kap mog mleka, i pogledajte ovo čudo uživo pred vama! Sve što je mojoj bebi potrebno uovom trenutku! Zaista neverovatno!", napisala je uz video.



Kako su i njeni prijatelji ostali jednako opčinjeni video je vrlo brzo postao viralan.







Ali Džensen se nije tu zaustavila.



Čitajući i pozitivne i negativne komentare ispod videa koji je postavila, odlučila je da pod mikroskp stavi i jednu kapljicu formule:







