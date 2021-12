OD LJUBAVI DO MRŽNJE! Žestoka rasprava bivših ljubavnika, Ivana urlala da se HITNO dovede OBEZBEĐENJE!

Po povratku barovca u stan, Ivan Nešković i Ivana Vranić Rudić su se posvađali oko toga ko zaslužuje da ispadne iz rijalitija

Bajkerka je potom napala i misicu Sofiju Unu zato što joj je dala glas za ispadanje našta ova nije imala komentara. Zatim je usledila goruća svađa između ženskaroša i bajkerke.

foto: Kurir Televizija

Tu su već ostali učesnici krenuli da smiruju ženskaroša, ali nije bilo dovoljno pa su ga izveli na terasu.

U pozadini Ivana je pričala cimerkama da ne može da dira njeno dete i da će pozvati obezbeđenje.

foto: Kurir Televizija

- To je takvo đubre od žene. Ne može ona mene da dira, to što sam ja rekao da neću da je j*bem, neću da je j*bem, ispod časti mi je - rekao je Ivan svom cimeru, na šta se on složio i dodao da je bajkerka ivana k*rva.

Kurir.rs/M.L.

