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Portparol kosovske policije za region Prizren Šaćir Bitići rekao je da je jedna osoba smrtno nastradala u tuči koja se dogodila jutros u selu Kobaj. Kako javlja Kljan Kosova, zbog ubistva su uhapšene dve osobe.

Prema njegovim rečima, u sukobu su učestvovale dve porodice koje su u rodbinskim vezama, a tokom obračuna korišćeno je hladno oružje.

„Od posledica povreda zadobijenih oštrim predmetom (nožem), život je izgubio dvadesetsedmogodišnji muškarac“, izjavio je Bitići.

On je naveo da je u incidentu povređen i otac žrtve, pedesetsedmogodišnji muškarac.

Osumnjičeni, kao i članovi porodice nastradalog, privedeni su u Policijsku stanicu u Prizrenu radi sprovođenja daljih procedura, prenosi Ljajmi.

„Na lice mesta izašle su sve relevantne policijske jedinice, kao i rukovodioci Policijske stanice u Prizrenu i Regionalne direkcije policije u Prizrenu. Policija je preduzela bezbednosne mere kako bi održala red i bezbednost svih uključenih lica“, rekao je Bitići.

Dodao je da kosovska policija, u koordinaciji sa državnim tužiocem, sprovodi intenzivnu istragu kako bi se u potpunosti rasvetlile okolnosti slučaja.

Dve osobe uhapšene su u vezi sa ubistvom koje se dogodilo u selu Kobaj kod Prizrena, prenosi Kljan Kosova, a jedna od njih je maloletnik od 16 godina.

Prema dostupnim informacijama, žrtva i osumnjičeni bili su rođaci.

Sumnja se da je sukob izbio zbog nesuglasica u vezi sa imenovanjem jedne ulice u tom selu.

Kurir.rs/Kosovoonline

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