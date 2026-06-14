UŽAS KOD PRIZRENA Mladić ubijen u tuči, uhapšene dve osobe
Portparol kosovske policije za region Prizren Šaćir Bitići rekao je da je jedna osoba smrtno nastradala u tuči koja se dogodila jutros u selu Kobaj. Kako javlja Kljan Kosova, zbog ubistva su uhapšene dve osobe.
Prema njegovim rečima, u sukobu su učestvovale dve porodice koje su u rodbinskim vezama, a tokom obračuna korišćeno je hladno oružje.
„Od posledica povreda zadobijenih oštrim predmetom (nožem), život je izgubio dvadesetsedmogodišnji muškarac“, izjavio je Bitići.
On je naveo da je u incidentu povređen i otac žrtve, pedesetsedmogodišnji muškarac.
Osumnjičeni, kao i članovi porodice nastradalog, privedeni su u Policijsku stanicu u Prizrenu radi sprovođenja daljih procedura, prenosi Ljajmi.
„Na lice mesta izašle su sve relevantne policijske jedinice, kao i rukovodioci Policijske stanice u Prizrenu i Regionalne direkcije policije u Prizrenu. Policija je preduzela bezbednosne mere kako bi održala red i bezbednost svih uključenih lica“, rekao je Bitići.
Dodao je da kosovska policija, u koordinaciji sa državnim tužiocem, sprovodi intenzivnu istragu kako bi se u potpunosti rasvetlile okolnosti slučaja.
Dve osobe uhapšene su u vezi sa ubistvom koje se dogodilo u selu Kobaj kod Prizrena, prenosi Kljan Kosova, a jedna od njih je maloletnik od 16 godina.
Prema dostupnim informacijama, žrtva i osumnjičeni bili su rođaci.
Sumnja se da je sukob izbio zbog nesuglasica u vezi sa imenovanjem jedne ulice u tom selu.
Kurir.rs/Kosovoonline