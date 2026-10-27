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Beogradski tip koji je obeležio period devetdesetih kog su mediji svojevremeno nazivali nekrunisanim "kraljem Zvezdare" imao je samo 23 godine kada je 18. oktobra 1994. godine ubijen ispred zgrade u kojoj je živeo u tadašnjem Bulevaru revolucije, danas Bulevaru kralja Aleksandra.

Šaban je likvidiran svega dva sata nakon što je dao svoj poslednji intervju. Tom prilikom govorio je o navodnoj vezi sa Svetlanom Cecom Ražnatović, ali i o pucnjavi koja se dogodila ispred njegovog stana. Rekao je da planira da ode u Ameriku, ne sluteći da će upravo tog dana biti ubijen.

- Molim te, objavi da su sve priče o mojoj navodnoj vezi sa našom najpoznatijom folk pevačicom čista izmišljotina i neistina. Volim jedino svoju verenicu Jelicu Matić Sindi. Ona je poznati foto-model na Zapadu i srećan sam s njom - ispričao je tada Marjanović.

Cecu je, prema njegovim rečima, upoznao preko njene tada najbolje drugarice Mire Škorić.

Međutim, mnogo veći razlog za zabrinutost bila je pucnjava koja se dogodila samo nekoliko sati ranije. Šaban je ispričao da je neko pokušao da ga ubije ispred njegovog stana.

- Jutros u pola četiri su pokušali da me ubiju! Pucali su sa stepeništa iznad mog stana. Ne znam kako, ali ostao sam živ. Imao sam više sreće nego pameti. Vraćao sam se kući. Odjednom je zapraštalo! Imao sam sreće, zbog komšiluka sam bio tih, a nisam ni upalio svetlo u hodniku. Kad sam otključao vrata, sa stepeništa je počelo da trešti. Bacio sam se kroz vrata u stan, nogom sam zalupio vrata, sva su izrešetana, a u stanu je haos. Dođite da slikate.

Šaban i Svetlana Ražnatović Foto: Foto: printscreen INSTAGRAM/PULS__ASFALTA/PRINTSCREEN

Govorio je da ne zna ko je pucao niti iz kog oružja, ali da je čuo više hitaca i beg napadača.

- Ne znam iz čega je pucano, iz više revolvera, heklera ili uzija. Posle sam čuo trku i pucača više nije bilo. U hodnik su izašle uplašene komšije. Saznaću već danas ko je pucao, ali me više zanima: Zašto? Sad je na ulici neko čudno vreme, klinci šetaju sa pištoljem za pojasem i čekaju nekog poznatog da upucaju.

U intervjuu je rekao i da se plaši mladih kriminalaca koji bi preko njegove smrti mogli da pokušaju da steknu reputaciju.

- Bojim se samo tih napaljenih momaka da se preko mene mrtvog ne proslave. Ali jadna je to slava. Danas je veština ne ubiti nikog, a veličina ostati živ. Sutra ću već biti daleko. Idem u Ameriku. Ćao - rekao je tada Marjanović.

Dva sata kasnije više nije bio živ.

Ubio ga maloletni kum

Šabana je hicima iz revolvera ubio njegov maloletni kum Aleksandar Paunović, poznatiji kao "Mali Paun". U trenutku zločina Paunović je imao samo 15 godina. Zločin je izvršio ispred ulaza u zgradu u kojoj je Šaban živeo. Sedam dana kasnije predao se policiji.

U beogradskom podzemlju tada su kružile različite priče o motivu zločina. Jedna od njih bila je da je "Mali Paun" ubio Šabana kako bi se pred starijim i uticajnijim kriminalcima dokazao.

Marjanovićevi prijatelji tvrdili su da je ubistvo bilo naručeno. Paunović je, međutim, na suđenju ispričao drugačiju verziju. Tvrdio je da ga je Šaban maltretirao i primoravao da za njega obavlja određene poslove. Njegova majka je tvrdila da su ti poslovi bili povezani sa prodajom droge.

Foto: Foto: Facebook Printscreen/Legende devedesetih

Prema njegovoj verziji događaja, nekoliko trenutaka pre ubistva njih dvojica su se posvađala oko revolvera. Došlo je do otimanja i gušanja, nakon čega je Paunović pucao u Marjanovića.

Zanimljivo je i da je Paunović imao kupljene avionske karte za Ameriku. Planirao je da napusti Jugoslaviju i ode preko okeana "dok se vazduh ne pročisti".

Policija je sutradan saopštila da je uhapsila Milana Radonjića (18) iz Beograda, koji se sumnjičio da je pomagao Paunoviću.

Kasnije je utvrđeno da je Paun pucao na Šabana i veče pre nego što ga je ubio, ali ga tada nije pogodio. Upravo na tu pucnjavu Marjanović je mislio kada je u svom poslednjem intervjuu govorio o napadu ispred stana.

Šta se dogodilo sa "Malim Paunom"?

Sredinom 1996. godine Paunović je osuđen na šest godina maloletničkog zatvora. Sud je njegovo delo kvalifikovao kao "ubistvo na mah", uz obrazloženje da je pucao "u stanju pojačane nervne napetosti i straha".

Vrhovni sud Srbije ukinuo je presudu 6. marta 1997. godine. Nakon što je proveo dve i po godine u Centralnom zatvoru u Beogradu i Vaspitno-popravnom domu u Kruševcu, Paunović je pušten da se brani sa slobode.

Foto: Facebook/Legende Devedesetih

Na ponovljenom suđenju osuđen je na četiri godine zatvora. Na izdržavanje ostatka kazne od 20 meseci trebalo je da ode 23. maja 1999. godine. Tada je imao 22 godine.

Međutim, do zatvora nije stigao...

Pre odlaska na robiju, Paunović je ubijen u svom stanu. Usmrtila ga je njegova tadašnja devojka Jasmina Antonijević, zvana Deni.

Ona je tvrdila da ju je Paunović konstantno maltretirao i tukao bejzbol palicom, kao i da joj je na dan ubistva pretio da će je ubiti.

Tako je čovek koji je kao petnaestogodišnjak usmrtio Dejana Marjanovića Šabana, samo nekoliko godina kasnije i sam postao žrtva ubistva.

Kurir.rs

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