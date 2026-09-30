Slušaj vest

Holandska policija uhapsila je državljanina Crne Gore Filipa Zindovića (37), koji se ranije prezivao Kljajević, za kojim je crnogorski Interpol bio raspisao crvenu međunarodnu poternicu.

Zindović se sumnjiči da je, zajedno sa više drugih okrivljenih, kao član kriminalne organizacije koja je delovala na teritoriji Crne Gore i više država, učestvovao u međunarodnom krijumčarenju kokaina. Prema optužnicama crnogorskog Specijalnog državnog tužilaštva, uhapšeni Zindović je sarađivao sa odbeglim Ljubom Milovićem, koji je označen kao "priljavi policajac Radoja Zvicera".

Ljubo Milović Foto: Printscreen/Libertas

Uprava policije ističe u saopštenju da je uhapšeni član visikorizične organizovane kriminalne grupe.

- Ovaj član OKG iz Crne Gore, F.Z., se međunarodno potražuje shodno naredbi Višeg suda u Podgorici, radi njegovog pronalaženja i sprovođenja Specijalnom državnom tužilaštvu, u cilju vođenja krivičnog postupka koji se protiv njega vodi zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično delo stvaranje kriminalne organizacije i dva krivična dela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz Krivičnog zakonika Crne Gore - piše u saopštenju.

Crnogorske Vijesti navode da su istražitelje u spise uvrstili i komunikaciju. sa nekada zaštićene aplikacije za komunikaciju Skaj, između uhapšenog Zindovića i odbeglog Milovića. Kako navode, oni su svojevremeno razgovarali od vađenja desetina kilograma “robe” iz kontejnera u evropskim lukama, preko dogovora o njenoj prodaji, do obezbeđivanja stotina hiljada evra u Kolumbiji.

Prema dokumentima SDT-a, Milović je na Skaju koristio PIN 5S7GLO, dok je Zindović tokom 2020. godine koristio 89HVPV, a naredne godine 43E099.

Ilustracija Foto: EPA/Boris Pejović, Printscreen/Twitter

Jedan od čatova počinje 6. februara 2020. godine, a Zindović tada pita sagovornika: “Možeš li u Ekvador da utovariš hladnu kutiju banane, samo da se ubaci unutra iza vrata, bilo đe ili u palete”... Sredinom istog meseca objašnjava da je nakon 15 sati “sleteo u Cali”.

Nakon toga razmatraju mogućnost vađenja iz kontejnera u lukama i način transporta preko Evrope.

- Da nemaš u ovoj Ambari port Istanbul vađenje, iza vrata suva kutija da stavimo 100kg - jedna je od poruka citiranih u dokumentaciji SDT-a.

U nastavku prepiske govori se o mogućim rutama iz Ekvadora i izboru brodarske kompanije, a pominju se Guayaquil i Posorja, Antverpen i Geteborg.

- Mogu ja da poručim i robe ako ima da ide u suvu kutiju i da biraš crna ili koju god kompaniju koja ide na tu liniju i da izaberem istovar Antwerp - navodi se u jednoj od poruka.

Sagovornici potom pišu i o načinu na koji kontejneri prolaze kroz luku, gde se otvaraju i koje je od njih moguće otvoriti i iz njih vaditi robu.

- A koju kompaniju da biramo, CMA, MSC, Hapag Lloyd? - glasi jedna od poruka koju su istražitelji izdvojili.

PARE MORAJU U KOLUMBIJU

Početkom aprila komunikacija se, prema spisima SDT-a, nastavlja razgovorom o Hamburgu, ali i novcu koji je trebalo obezbediti u Južnoj Americi.

- Đe je grupa za Hamburg - piše u jednoj od poruka od 1. aprila 2020. godine.

Slede poruke: “Pare moraju da se prebace u Kolumbiju... Da su tamo da bi počelo da se radi”, a potom i razgovor o “robi” i njenom ubacivanju.

Nekoliko dana kasnije, 9. aprila, Zindović, kako piše u tužilačkim spisima, šalje poruku u kojoj pita za mogućnost vađenja iz kontejnera koji je već krenuo prema Hamburgu.

Ilustracija Foto: Prinstcreen

- Da pišem sad za Hamburg da vidimo mogu li da izvade. Ta kutija je krenula već, ima 26 kg - navodi se u dokumentaciji.

Pita i da li da na grupi pošalje podatke kako bi se posao mogao organizovati.

Razgovori o kontejnerima nastavljeni su i narednih dana, pa se u komunikaciji od 16. aprila pominje CMA i Antverpen, dok pet dana kasnije sagovornici ponovo govore o pošiljci za Hamburg.

- Krenula za Hamburg je li?”, “Kad stiže?”, neke su od poruka.

IZVADILI 22

Pažnju istražitelja privukla je komunikacija iz maja 2020. godine - Zindović, prema dokumentaciji SDT-a, pita Milovića da li jednoj osobi mogu dati na prodaju 15 kilograma i po kojoj ceni, navodeći da je tražio da joj se napravi cena “za prodaju bar toliko robe”.

U istoj komunikaciji govori se i o garancijama za vađenje iz kontejnera.

- A što se vađenja tiče, rekao je da će da vadi samo što ne daje garanciju, ako ode na skener ili nešto - ne mogu je spasit, ali ako bude sve u redu sa kutijom vadi sigurno - navodi se u poruci citiranoj u spisima.

Sedam dana kasnije Zindović javlja da je brod uplovio i da će kontejner biti istovaren narednog dana.

- Čekaju oni, spremni su, to su im čiste pare, neće se ni oni zajebavat - navodi se u poruci.

Potom, 13. i 14. maja, sledi komunikacija u kojoj se govori o rezultatima vađenja.

- Uglavnom ukratko… U petak je ovaj gore rekao da će da vadi, dao je garancije - jedna je od poruka.

Kokain, ilustracija Foto: Printscreen/rainews.it

Nakon toga stižu kratke poruke: “Izvadili 22”, pa “Izvadili 19”.

U nastavku sagovornici pokušavaju da utvrde koliko je ostalo.

- Samo pitaj je li u jedno oko bilo 22 a u drugo onda 18 ostaje. Jer su iz jednog oka izvadili 19 ovog znači ali kao u njega još 3kg ima”, piše u komunikaciji.

Potom sledi i poruka: “Ajde onda ti reci šta da preuzmem ja i da prodamo”.

KUPAC ZA “30-50 SVAKI DAN”

Gotovo godinu kasnije, u februaru 2021. godine, Milović i Zindović ponovo, prema dokumentima SDT-a, razgovaraju o “robi”, njenoj prodaji i novcu.

U toj komunikaciji Zindović koristi Skaj PIN 43E099.

On 14. februara Miloviću prosljeđuje skrinšot razgovora sa korisnikom čiji je nadimak “Kaligula”, a u kojem se raspituje o robi i mogućnosti prodaje većih količina.

“Imaš li robe tu sad, da povučeš? I možeš li da dobije dobru cenu ako završimo, lupam, 50 dnevno”, jedna je od proslijeđenih poruka.

U toj komunikaciji govori se o čoveku koji “ima kinte i radi sve sa strancima”, kao i o mogućnosti da preko njega prodaju veće količine.

- Da pošalju tog Engleza nekog što im je kupac jedan da uzme, pa ako valja da miču na 50 - piše u jednoj od poruka.

Pominje se i cena od 27, a potom se navodi: “Ovo da nosi 30-50 svaki dan”.

Istog dana Zindović, prema spisima, Miloviću šalje i poruke iz kojih proizlazi da razgovaraju o nastavku poslova.

- Znači krenulo sve super... Samo neka ide... Svaka čast tamo ljudima što pune... Samo neka nas sreća posluži da nastavi sve ovako i bez kiksa.

Zindović potom piše da “treba gurat što više da se radi dok može”, ali i da ima novac koji nedostaje i da mogu pripremati novac “za sledeći posao”.

NOVAC U KALIJU

U istom razgovoru otvara se i pitanje prebacivanja velikih svota novca u Kolumbiju.

Prema dokumentima SDT-a, Zindović kao posrednik prenosi da osoba u Guayaquilu ne želi odjednom krupne isplate od milion evra, zbog čega predlaže da se iznos podeli.

- Ja rekoh onda po 500.000 ako može - jedna je od poruka.

Dan kasnije, 15. februara, Zindović piše da na raspolaganju ima oko 300.000 evra vrednosti u kolumbijskom gradu Kali.

- Ima on trenutno oko 300.000€ vrednosti spremno u Cali, 1000 miliona pesosa - navodi se u poruci.

Ilisztracija Foto: Shutterstock

U nastavku govori i o kursu po kojem bi taj novac mogao biti obezbeđen, a zatim dodaje da, ukoliko je potreban milion ili neki drugi iznos, može proveriti kada novac može biti isplaćen.

- Ali može u dan dva koliko god treba mislim - navodi se u komunikaciji koju su istražitelji uneli u spise.

Sagovornici pominju i Australiju, a Zindović pita da li je “Kobac” uključen u slanje prema toj državi, navodeći da pokušava da organizuje nešto iz Kalija.

- A to brate, đe možemo drug i ja nešto da stavimo ti nas odma računaj i ako treba da se uloži mimo ovih para što čekamo može on dolje dodat i to - navodi se u poruci.

Dan kasnije, 16. februara, Zindović javlja da novac može biti obezbeđen.

- Sutra može da pokupi milion - piše u poruci, nakon čega pita: “Da potvrdim odma?”.

Na više optužnica

Milović i Filip Zindović Kljajević na više su optužnica Specijalnog državnog tužilaštva zbog sumnje da su bili deo kriminalnih struktura uključenih u međunarodni šverc kokaina.

SDT ih, između ostalog, povezuje sa kriminalnom organizacijom Vukašina Vojinovića, koja je, prema optužbama, samo tokom novembra i decembra 2020. prošvercovala 272 kilograma kokaina, kasnije prodatog za više od 7,6 miliona evra.

Milović je godinama radio u Upravi policije, a krajem 2018. privremeno je udaljen sa mesta višeg policijskog inspektora u Odseku za borbu protiv droge.

U junu ove godine prvostepeno je osuđen na četiri godine zatvora zbog stvaranja kriminalne organizacije, u predmetu u kojem ga je SDT teretio za povezanost sa kavačkim klanom i odavanje podataka Radoju Zviceru.