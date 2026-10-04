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Više od godinu dana nakon smrti Ane Nešić (39) iz Jagodine, njen suprug Bojan i dalje pokušava da utvrdi šta se dogodilo njegovoj supruzi u zdravstvenim ustanovama u ovom gradu, a u okviru borbe koju vodi pokrenuto je više postupaka protiv lekara i odgovornih u zdravstvenim ustanovama.

Bojan Janković Foto: Privatna arhiva

Podsetimo, Ana je 13. aprila prošle godine slomila skočni zglob, a nepunih mesec dana kasnije bila je mrtva. Imala je 39 godina, bila je potpuno zdrava žena, majka dvoje dece.

- Bila je moj ponos, moja ljubav i moj životni saputnik 23 godine. Neću se smiriti dok ne saznam istinu o njenoj smrti i ko je za to odgovoran - započeo je svoju ispovest za Kurir Bojan Janković iz Jagodine, čija je supruga Ana Nešić preminula 7. maja prošle godine u Opštoj bolnici u Jagodini.

- Ana je oko 20 sati izašla da baci đubre. Na ulici je zapela nogom o izdignuti betonski šaht i pala. Bolovi su bili jaki. Otišli smo u Hitnu pomoć u Jagodini - priča naš sagovornik. Iz Hitne koja pripada Domu zdravlja Jagodina upućeni su, kako dalje kaže, tog 13. aprila u Urgentni centar u Opštoj bolnici Jagodina. Primio ih je ortoped (ime poznato redakciji), koji je posle rendgenskog snimka konstatovao da je došlo do preloma spoljašnje kosti desnog skočnog zgloba.

- Stavljen joj je gips do kolena, a lekar joj je prepisao suplemente i "aspirin protekt 100". Na kontroli 23. aprila tražio sam da se gips skine. Noga joj je bila modra i otečena. Međutim, rendgen nije urađen, rečeno nam je da je sve u redu, gips je vraćen i zakazana je nova kontrola za 7. maj - objašnjava Bojan i kroz suze se priseća ponovnog dolaska:

Foto: Privatna arhiva, Shutterstock

- Pomogao sam joj da izađe iz kola. Na trećem stepeniku kaže: "Muka mi je" i pada! Prišlo je nekoliko tehničara sa ortopedije. Stavljamo je na kolica. Anu odvode potom u Hitnu, koja je na oko 700-800 metara od bolnice.

- Uopšte mi nije jasno zašto su to uradili. Tamo je prima doktorka. Ana u jednom trenutku počinje da zabacuje glavom, da se trese i da povraća. Počinjem da paničim. Vičem: "Ostani sa mnom!" Doktorka i medicinska sestra mi kažu da izađem.

Nakon 20 minuta Anu prebacuju u sanitet i voze ponovo u bolnicu. Bojan je trčao za sanitetskim vozilom.

- Bio sam ispred sale. Mislio sam samo na decu. Ćerka i sin, od tada 16 i 18 godina, spavali su kod kuće i nisu imali pojma da im se majka bori za život.

Prišla mu je jedna doktorka i izjavila saučešće.

- Svet mi se srušio!

Lekar mu je usmeno rekao da je uzrok smrti plućna embolija.

Foto: Printscreen Youtube/Big Daddy Bj

Saslušani lekari

Sada, nešto više od godinu dana posle tragedije, nakon što je Bojan pokrenuo niz postupaka, pred Lekarskom komorom održano je saslušanje lekara protiv kojih je pokrenut disciplinski postupak. Kako Bojan Janković kaže za Kurir, postupak je pokrenut protiv trojice lekara, ortopeda, lekarke Hitne pomoći i lekara urgentne medicine.

- Tom prilikom dali smo izjave lekari i ja, oni tvrdi da nisu odgovorni ni za šta - kaže Nešić. On navodi da očekuje da bi nastavak saslušanja 5. novembra mogao da bude i završetak postupka pred Komorom, ali kaže da nije optimista kada je reč o njegovom ishodu.

- Ja sam pokrenuo taj postupak i borim se na svim frontovima, ali nisam optimista - navodi Bojan.

Fali dokumentacija

Jedan od ključnih problema na koje Bojan ukazuje jeste, kako tvrdi, nedostatak medicinske dokumentacije o poslednjim trenucima života njegove supruge. Prema njegovim rečima, u dokumentaciji nema EKG nalaza, reanimacionog lista niti podataka o tome koji su lekovi i kada primenjeni.

- Nema nikakvih materijalnih dokaza, čak ni da je reanimacija sprovedena, osim reči lekara. Nema EKG nalaza koji su morali da budu tu čuvani, nema reanimacionog lista, nema nikakvih podataka kada je koji lek primenjen. Ona je faktički ušla u bolnicu i sat i po vremena nakon toga, nakon što joj se slošilo dok smo čekali da skine gips, ona umire - tvrdi Bojan. On dodaje da se, prema njegovom tumačenju, postojeća dokumentacija ne poklapa sa podacima RFZO.

- Nema logike da lekar koji navodno radi reanimaciju to ne stavi u refundaciju kod RFZO, jer se to plaća kao naknada. Nema kardiopulmonalne reanimacije. Zbog toga smatram da nje nije ni bilo, ali sada šta mogu, ne znam - kaže utučeno Bojan.

U slučaju smrti Ane Nešić sproveden je i spoljni nadzor Ministarstva zdravlja. Nešić tvrdi da nalaz inspekcije nije dao odgovor na pitanje šta se dogodilo, ali da je u njemu konstatovano da deo medicinske dokumentacije definitivno nedostaje.

Kako kaže, nakon njegovih obraćanja zdravstvenoj inspekciji pokrenuti su postupci protiv odgovornih u Domu zdravlja Jagodina i Opštoj bolnici Jagodina, ali za sada u vidu prekršajnih prijava.

- Inspekcija je pokrenula prekršajni postupak. Po meni je skandalozno da to što nema dokumentacije ne povlači veće sankcije od običnog prekršaja, ali zakon tako kaže - tvrdi Bojan.

5 lekara obuhvaćeno krvičnom prijavom - Ja još uvek nisam nikog tužio. Podneo sam niz krivičnih prijava protiv rukovodilaca jedne i druge ustanove, konkretno zbog nedostatka dokumentacije. Protiv pet lekara sam podneo krivičnu prijavu - objašnjava on. Prema njegovim rečima, predmet protiv pet lekara iz Jagodine trenutno se nalazi na medicinskom veštačenju u Nišu. Istovremeno, jedan postupak protiv direktora bolnice vodi se pred nadležnim tužilaštvom za borbu protiv korupcije.

Nateran da se odrekne obdukcije

Jedna od ključnih stvari na koju Bojan ukazuje jeste i činjenica da obdukcija nije urađena.

Foto: Privatna arhiva

On tvrdi da je nakon smrti supruge potpisao dokument kojim se odriče obdukcije, jer je u tom trenutku verovao lekaru i, kako kaže, nije bio svestan posledica takve odluke.

- Mene je lekar naterao da se odreknem obdukcije. Šta znači naterao? Ja sam mu verovao i, u suštini, potpisao sam šta god. Ništa mi nije bilo važno, ništa mi nije bilo u glavi u tom momentu kada sam shvatio da sam izgubio Anu - kaže Bojan.

Kako dodaje, smatra da je način na koji je to urađeno bio suprotan zakonu i da očekuje da nadležni utvrde da li za to postoji odgovornost. Bojan najavljuje i nove krivične prijave, između ostalog zbog onoga što tvrdi da predstavlja naknadnu izmenu medicinske dokumentacije i unošenje različitih uzroka smrti u sistemu.

Neiscrpna borba

Bojanova borba, međutim, više nije samo njegova. On navodi da je u međuvremenu formirana neformalna grupa porodica koje su ostale bez svojih najbližih nakon smrti.

Foto: Privatna arhiva

- Mi smo sada već poveća neformalna grupa porodica, ima nas oko 30. Većinom su tu ljudi koji su ostali bez dece, a nekoliko nas je ostalo bez supruge. Gde god možemo, idemo da podržimo jedni druge kada se vodi neki postupak, pred sudom, tužilaštvom ili Komorom - kaže Bojan. Prema njegovim rečima, porodice razmenjuju iskustva i pokušavaju da pronađu načine da se izbore sa, kako kaže, problemima na koje nailaze u postupcima.

Iako kaže da nije optimista, naš sagovornik poručuje da od postupaka neće odustati.