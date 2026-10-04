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Na Cetinju je nedavno otvoren Drugi memorijalni turnir u dvorani Sportskog centra na Cetinju koja je bila u znaku odavanja počasti brutalno ubijenim mališanima, Jovanu Vuletiću (14) i njegovom mlađem bratu Vukanu (9) žrtvama stravičnog masakra na Cetinju.

Vukan i Jovan Vuletić Foto: Printscreen RTV Cetinje

Drugi Memorijalni turnir "Jovan i Vukan Vuletić" otvoren je krajem septembra u dvorani Sportskog centra na Cetinju. Turnir je u međuvremenu prerastao u simbol prijateljstva i trajnog sećanja na tragično stradale dečake, a i ove godine okupio je mlade košarkaše iz više crnogorskih gradova.

Ova deca nisu imala priliku da odrastu

Teško je, prema rečima gradonačelnika prestonice Nikole Đuraškovića, prihvatiti činjenicu da se o životima dece govori u prošlosti. On je istakao da je najteže to što se danas ne žali samo za onim što je bilo, već i za svim neodigranim igrama, neostvarenim snovima i godinama koje su tek bile pred njima.

- Jovan i Vukan nisu dobili priliku da odigraju sve svoje utakmice, ali sada, na ovom terenu, njihova imena imaju svoje mesto. Dok god se bude čula lopta na parketu, dok god se budu okupljala deca da igraju, druže se i sanjaju, i dok god budemo izgovarali njihova imena sa ljubavlju i poštovanjem, živeće uspomena na naše male sugrađane koji su bili i ostali voljeni - rekao je gradonačelnik.

Fotografija majke sa prvog održanog memorijalnog turnira Foto: Društvene Mreže

Neutešni

Majka Jovana i Vukana, Dragana Vuletić, istakla je da je posebno teško što se umesto njihovih pobeda i odrastanja danas čuvaju uspomene na njihove živote. Njene reči prenosi "Cetinjski list".

- Umesto da se dva mlada života raduju pobedama, životu, da stvaraju uspomene, mi danas stvaramo uspomene na njih - rekla je Jovanova i Vukanova majka Dragana Vuletić.

Ona je poručila da memorijalni turnir nije samo sportsko nadmetanje, već način da se sačuva sećanje na dvojicu dečaka koji su voleli život, radost i igru.

- Ovo nije sportsko nadmetanje, ovo je sećanje na nedužno stradala dva brata, Jovana i Vukana, čija su srca kucala za život, radost i igru. Ovaj turnir je naš način da kažemo da nisu stradali, oni žive kroz svako okupljanje i sećanje koje nosimo. Neka svaka utakmica bude u čast Jovanu, a svaki aplauz u čast Vukanu - poručila je Vuletić.

Foto: RINA Društvene mreže

Na društvenim mrežama, pored potresnih objava, svoju tugu deli i tetka dvojice dečaka koji su tek zakoračili u svet.

- Drugi memorijalni turnir za moje Jovana i Vukana... A tetka vas gleda kroz suze, sa srcem koje još ne zna kako da prihvati da vas nema među nama. Lopta udara o teren, odjekuje svaka reč, svaki korak, svaki aplauz... a meni se čini da u toj buci čujem samo vas. Jovane moj, Vukane moj, moji životi, moje rane... Vaše slike stoje i posmatraju. Kao da gledate utakmicu, kao da ćete svakog časa potrčati za loptom, nasmejati se i dozvati tetku. A vi ćutite... samo vaše oči sa slike gledaju, a moje srce se raspada. Koliko bih dala da vas još jednom vidim kako trčite, da vas zagrlim, da čujem vaš glas... Lopta će još dugo odjekivati ovim terenom, turniri će se održavati u vaše ime, ali meni će uvek faliti ono najvažnije - vi. Tetka vas ne zaboravlja. Ne može. Jovane i Vukane, moje dve žive rane, moja dva anđela... Dok god tetkino srce kuca, igraćete u njemu. Zauvek - napisala je ona uz fotografiju mališana.

Foto: Kurir, Privatna Arhiva, Umrli.me, Printskrin

Braća Jovan (14) i Vukan (9) Vuletić ubijeni su 1. januara 2025., kada je Aco Martinović (45) na Cetinju počinio masakr u kojem je stradalo 13 osoba, dok je još troje ljudi teško ranjeno.

Martinović je kobnog popodneva započeo krvavi pir u kafani "Velestovo", nadomak Sportskog centra, gde je ubio četvoro ljudi. Zločin je potom nastavio u Bajicama, gde je usmrtio još četvoro, a zatim je u naselju Humci ubio dvojicu mališana, Jovana i Vukana.

1/10 Vidi galeriju Cetinjska kafana u kojoj je Aco Martinović počeo krvavi pir Foto: Nemanja Nikolić

Pucnjava se potom nastavila u Donjem kraju, gde su stradale još dve osobe.

Među žrtvama su, pored braće Vuletić, bili i njihov stric Mirko Vuletić (45), rođaci Aca Martinovića Radovan i Radmila Martinović, braća blizanci Miloš i Marko Martinović,Radomir Marković (70), Jošo Otašević (55), Branislav Mudreša (60), Dragana Drašković (53), kao i rođena sestra Aca Martinovića, Zorica Vuletić.

U krvavom piru Martinović je ubio decu, prijatelje, kumove, rođake i svoju rođenu sestru, a još troje ljudi je teško ranio.