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Policija u Beogradu u četvrtak je uhapsila muškarca (37), odredila mu zadržavanje do 48 sati i pisala prijavu za nanošenje teških telesnih povreda, prema nezvaničnim informacijama.

Naime, on je osumnjičen da je u Borči, ispred jednog restorana sačekao bivšu devojku (26) da izađe, a potom je između njih došlo do rasprave, nakon čega joj je zadao udarce rukama po glavi i telu.

Bivšu devojku je oborio na zemlju pa je davio rukama i gazio nogom, polomio joj telefon i pocepao novac koji joj se nalazio u torbi.

Povređenoj je lekarska pomoć ukazana u KBC Zemun, gde su joj konstatovane teške telesne povrede, gde je zadržana na daljem lečenju.

Istragu vodi Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.