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Pripadnici policijske stanice u Zemunu uhapsili su u petak muškarca (46) zbog sumnje da je izvršio krivično delo nasilje u porodici, nakon što je u stanju teške alkoholisanosti pretukao i ranio svoju suprugu (38), prema nezvaničnim informacijama.

Do jezivog incidenta došlo je u zajedničkom stanu u Zemunu posle verbalne rasprave supružnika. Prema nezvaničnim informacijama, osumnjičeni je najpre fizički napao nesrećnu ženu. Vukao ju je za kosu, udarao joj glavu o ormar, a potom ju je i udario svojom glavom u njenu.

Nakon brutalnog batina, on je uzeo gasni pištolj i ispalio hitac u pravcu supruge, nanevši joj povrede u predelu nogu.

Povređenoj ženi odmah je ukazana lekarska pomoć u Kliničko-bolničkom centru Zemun, gde su joj, srećom, konstatovane lake telesne povrede.

Policija je po dolasku na lice mesta alko-testirala osumnjičenog i utvrdila da je u krvi imao čak 1,60 promila alkohola. Protiv njega je podneta odgovarajuća krivična prijava, a izrečene su mu i hitne mere zabrane prilaska i komunikacije sa žrtvom.