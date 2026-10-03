Buktinja
TRAGEDIJA U VRBASU Jedna osoba poginula u stravičnom požaru! Vatra u potpunosti progutala garažu, vatrogasci zatekli buktinju! (VIDEO)
Slušaj vest
Jedna osoba je poginula u požarukoji je večeras izbio u garaži iza solitera u Vrbasu.
Na lice mesta izašli su pripadnici vatrogasno-spasilačkog voda Vrbas sa dva vozila, navodi Instagram stranica "193ns_rs".
Kako se doznaje, vatrogasci su pronašli ugljenisano telo po gašenju požara.
Izgorela je garaža od oko 15 kvadrata.
Do dolaska vatrogasaca, požar je bio u razbuktaloj fazi.
Kurir.rs/Puls Vrbasa
Reaguj
Komentariši