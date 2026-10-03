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Jedna osoba je poginula u požarukoji je večeras izbio u garaži iza solitera u Vrbasu.

Na lice mesta izašli su pripadnici vatrogasno-spasilačkog voda Vrbas sa dva vozila, navodi Instagram stranica "193ns_rs". 

Kako se doznaje, vatrogasci su pronašli ugljenisano telo po gašenju požara. 

Izgorela je garaža od oko 15 kvadrata.

Do dolaska vatrogasaca, požar je bio u razbuktaloj fazi.

Kurir.rs/Puls Vrbasa

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