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Petar M. (23) nastradao je jutros kad je upao u vodu nakon što je došao na pecanje na veštačkom jezeru kod Barajeva.

Prema nezvaničnim informacijama Telegrafa, tragedija se dogodila oko 13 sati, kad je mladić, koji je nosio štapove za pecanje, upao u Duboki potok i nije uspeo da ispliva.

Svedoci su naveli da je mladić prethodno viđen kako sa rancem na leđima korača po strmom delu obale i da se potom okliznuo na strmini i pao u vodu.

Nakon toga, nažalost, nije uspeo da ispliva.

Petar M. Foto: Facebook/Carpologija

Kolege se oprostile potresnim rečima

- Sa velikom tugom i nevericom opraštamo se od našeg kolege, drugara Petra M. Peksonija, koji je jutros tragično izgubio život tokom odlaska na pecanje.

Petar je bio mlad čovek pred kojim je bio život. Pamtićemo ga kao izuzetno dobrog, kulturnog i vaspitanog momka, uvek prijatnog, nasmejanog i spremnog da sa drugima podeli ljubav prema ribolovu.

Teško je pronaći prave reči za ovakav gubitak. Ostaće velika praznina među svima nama koji smo ga poznavali, ali i uspomena na jednog zaista dobrog čoveka i kolegu. Porodici, prijateljima i svima koji su ga voleli upućujemo najiskrenije saučešće. Počivaj u miru, Peksoni. Čuvamo uspomenu na tebe - navodi se u objavi na jednoj društvenoj mreži.