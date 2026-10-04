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Kragujevačka policija uhapsila je K. S. zbog sumnje da je u noći između subote i nedelje, oko 1 sat iza ponoći, oštrim predmetom teško povredio taksistu B. L. u Kragujevcu. Osumnjičenom se na teret stavlja krivično delo ubistvo u pokušaju.

Do incidenta je došlo kada je taksista B. L., upravljajući svojim vozilom, primetio K. S. koji se pešice kretao ulicom. Taksista je zaustavio automobil i upitao prolaznika da li je on naručio taksi vožnju, nakon čega je između njih dvojice izbila kraća verbalna rasprava.

Sukob je ubrzo eskalirao, taksista je izašao iz vozila, nakon čega je došlo do fizičkog kontakta. U tom trenutku, K. S. je, kako se sumnja, oštrim predmetom, najverovatnije nožem, zadao B. L. jedan udarac u predelu gornjeg dela leđa.

Povređeni B. L. je tom prilikom zadobio teške telesne povrede opasne po život u vidu ubodne rane u predelu leđa i hitno je zbrinut.