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Trojica migranata šipkama su napala mladića O.M. (20), na Studentskom trgu u Beogradu, u noći između petka na subotu oko 2 sata i 5 minuta, i nanela mu teške povrede, a policija još uvek traga za njima.

Kako saznajemo, svirepo nasilje odigralo se bez povoda i delovalo je kao pokušaj ubistva, a za Kurir se oglasila majka teško povređenog mladića.

- Moj sin je te večeri bio u šetnji sa dve drugarice na Kalemegdanu. Rešio je da posle ode na Voždovac kod bake i da kod nje prenoći. U 2.05 bili su na stanici i čekali noćni autobus. On je imao one slušalice koje su kao rajf preko glave. Odjednom su mu s leđa prišla trojica migranata i bez ikakve reči počela da ga tuku metalnim šipkama. Sin mi je rekao da je tada podigao ruke da zaštiti glavu, pa su oni nastavili da ga udaraju po rukama, verovatno kako bi došli do glave, ali štitile su ga i te slušalice. Da nije imao njih, on bi sada bio ubijen - priča za Kurir majka mladića D.M.

Povređeni O.M. Foto: Privatna arhiva

Prema rečima njenog sina, sve je trajalo pet sekundi, a stanica je bila puna ljudi, koji, umesto da mu pomognu, počinju sve da snimaju telefonima.

- To se veoma brzo odigralo, ali ono što je jako strašno je da su očevici stigli da uključe kamere na telefonima i sve snime, umesto da nekako pomognu. Napad je trajao oko pet sekundi, a moj sin je pao na kolena i niz lice mu je krenula krv. Njegova drugarica se tada trgla iz šoka i pozvala Hitnu pomoć. Migranti su brzo otrčali niz ulicu noseći šipke. Nisu pokušali ni telefon da mu ukradu, ni ništa. Stvarno ne razumem taj napad. To je pokušaj ubistva, a sin je pukom srećom preživeo - naglašava unezverena majka.

Lekarski izveštaj o povredama O.M. Foto: Kurir - Privatna Arhiva

Mladić koji je sa drugaricama petak uveče proveo u mirnoj šetnji, kući se vratio sa neizbrisivim traumama i teškim povredama.

- Hitna ga je odvezla u Urgentni centar, gde je proveo celu noć na snimanjima. Meni je sve javio ujutro kada je sve završio jer nije hteo da me brine. Utvrdili su da ima ranu na glavi, prelom jedne šake, a druga mu je otečena. Zbog čega je morao to sve da pretrpi? Zašto mu niko nije pomogao i ko je sledeća nedužna žrtva tih siledžija, koji i dalje slobodno šetaju centrom grada? - pita se očajna majka D.M.

Beograđanin je napadnut na Studentskom trgu Foto: Kurir

Teško povređeni mladić je ceo slučaj prijavio policiji, koja radi na rasvetljavanju zločina.