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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije u Direkciji policije, zajedno sa ostalim članicama organizacije ROADPOL (evropska mreža saobraćajnih policija), u periodu od 5. do 11. oktobra ove godine sprovešće međunarodnu akciju „Fokus na putu“.

- Akcija će biti sprovedena u 34 evropske zemlje članice organizacije ROADPOL i biće usmerena na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja nepropisnog korišćenja mobilnog telefona tokom vožnje, kao i nepropisnog korišćenja mobilnog telefona i slušalica od strane pešaka prilikom prelaska kolovoza - saopštio je MUP.

Kako dodaju, korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje značajno povećava rizik od nastanka saobraćajne nezgode – prema dostupnim istraživanjima, rizik može biti povećan četiri do čak 20 puta.

- Prema podacima Agencije za bezbednost saobraćaja, oko pet odsto pešaka nepropisno koristi mobilni telefon ili slušalice prilikom prelaska kolovoza, dok se procenat vozača koji nepropisno koriste mobilni telefon tokom vožnje kreće od pet do deset odsto, u zavisnosti od vrste vozila - piše u saopštenju MUP-a.