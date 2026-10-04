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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja kriminalističke policije u Novom Pazaru, pronašli su danas u Dubrovačkoj ulici crnu torbu u kojoj se nalazio pištolj CZ-99, kao i više epruveta čija namena za sada nije poznata.

- Policija traga za NN osobom za koju se sumnja da je torbu sa pištoljem ostavila pored puta. Pronađeno vatreno oružje biće upućeno na veštačenje kako bi se utvrdilo kome pripada, kao i druge okolnosti u vezi sa njegovim poreklom - ispričao je izvor za RINU.

Inspektori Odeljenja kriminalističke policije istražuju i da li je pronađeno oružje eventualno bilo namenjeno za izvršenje nekog krivičnog dela, kao i da li je prethodno moglo biti korišćeno u izvršenju nekog krivičnog dela. Odgovore na ova pitanja trebalo bi da pruže veštačenje pištolja i dalji operativni rad policije.

Posebna pažnja tokom istrage biće usmerena i na pronađene epruvete. Postoji sumnja da bi one mogle biti povezane sa pripremom eksplozivne naprave, ali to za sada nije potvrđeno i njihova tačna namena tek treba da bude utvrđena daljim veštačenjem i istragom.