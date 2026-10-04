Hronika
TEŠKA SAOBRAĆAJNA NEZGODA KOD POŽAREVCA: Udes na izlazu iz Oreovice, Hitna pomoć na terenu (FOTO)
- Teška saobraćajna nezgoda dogodila se na izlazu iz sela Oreovica, na putu ka Požarevcu.
- U nesreći je učestvovalo najmanje jedno vozilo, a na terenu je ekipa Hitne pomoći.
- Za sada nije poznato da li ima povređenih ni koliki je stepen njihovih povreda.
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Teška saobraćajna nezgodadogodila se na izlazu iz sela Oreovica, na putu prema Požarevcu.
Prema prvim informacijama, u saobraćajnoj nesreći je učestvovalo najmanje jedno vozilo, a ekipa Hitne pomoći je na terenu.
Trenutno nije poznato da li ima povređenih, kao ni stepen njihovih povreda.
Više informacija o okolnostima nezgode biće poznato nakon uviđaja.
Kurir.rs
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