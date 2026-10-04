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Teška saobraćajna nezgodadogodila se na izlazu iz sela Oreovica, na putu prema Požarevcu.

Prema prvim informacijama, u saobraćajnoj nesreći je učestvovalo najmanje jedno vozilo, a ekipa Hitne pomoći je na terenu.

Trenutno nije poznato da li ima povređenih, kao ni stepen njihovih povreda.

Više informacija o okolnostima nezgode biće poznato nakon uviđaja.

Kurir.rs

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