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U Srbobranu, u Ulici Branislava Nušića, danas nešto posle 13 časova, došlo je do saobraćajne nesreće u kojoj je jedna osoba smrtno stradala.

Na lice mesta izašli su policija, hitna pomoć i vatrogasci.

Automobil "fiat stilo" udario je u stablo pored puta. Vozilo se kretalo iz pravca Vašarišta i nakon krivine, vozač je iz nepoznatih razloga izgubio kontrolu nad vozilom, sleteo sa puta i udario u drvo.