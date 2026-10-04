Hronika
NA MESTU POGINUO! STRAVIČNA NESREĆA U SRBOBRANU: Vozač izgubio kontrolu nad autom i udario u drvo, nije mu bilo spasa
- U Srbobranu je danas posle 13 časova došlo do saobraćajne nesreće u Ulici Branislava Nušića, u kojoj je jedna osoba poginula.
- Automobil 'fiat stilo' sleteo je sa puta i udario u stablo pored puta, nakon što je vozač izgubio kontrolu nad vozilom.
- Na licu mesta intervenisali su policija, hitna pomoć i vatrogasci.
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U Srbobranu, u Ulici Branislava Nušića, danas nešto posle 13 časova, došlo je do saobraćajne nesreće u kojoj je jedna osoba smrtno stradala.
Na lice mesta izašli su policija, hitna pomoć i vatrogasci.
Automobil "fiat stilo" udario je u stablo pored puta. Vozilo se kretalo iz pravca Vašarišta i nakon krivine, vozač je iz nepoznatih razloga izgubio kontrolu nad vozilom, sleteo sa puta i udario u drvo.
Vozač je bio sam u automobilu.
Kurir.rs/Srbobran.net
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