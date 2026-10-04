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Novosađaninu S. J., osumnjičenom da je tokom septembra na području podgoričkog naselja Stari aerodrom krao mobilne telefone, novčanike i torbu, određeno je zadržavanje do 72 sata.

Zadržavanje mu je određeno nakon saslušanja u Osnovnom državnom tužilaštvu Podgorica, zbog osnovane sumnje da je učinio produženo krivično delo teška krađa.

Prema navodima tužilaštva, osumnjičeni je 10. septembra, upotrebom fizičke snage, iz ruku D. K. istrgao mobilni telefon, a pet dana kasnije, iskoristivši nepažnju I. L., ukrao mu telefon iz zadnjeg džepa pantalona.

Sumnjiči se i da je 20. septembra maloletniku iz ruku ukrao mobilni telefon, a 27. septembra, upotrebom fizičke snage, iz ruku M. A. oteo novčanik sa novcem i ličnim dokumentima.