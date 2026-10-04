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Večeras je došlo do stravične saobraćajne nesreće kod Gorjana, na magistralnom putu Požega-Užice. 

Kako se vidi na snimku Instagram stranice "192_rs", automobili su u potpunosti uništeni, te je pričinjena veća materijalna šteta. 

Trenutno stanje učesnika, kao ni uzrok sudara nije poznato.

Saobraćaj je na ovoj deonici otežan, dok će više informacija biti poznato nakon uviđaja. 

Kurir.rs

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