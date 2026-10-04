Na magistralnom putu Požega-Užice kod Gorjana večeras se dogodila stravična saobraćajna nesreća u kojoj su vozila potpuno uništena. Saobraćaj je otežan
Saobraćajka
STRAVIČAN SUDAR KOD GORJANA! Automobili potpuno uništeni na magistrali Požega-Užice, saobraćaj u prekidu: Jezivi prizori na licu mesta! (VIDEO)
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Večeras je došlo do stravične saobraćajne nesreće kod Gorjana, na magistralnom putu Požega-Užice.
Kako se vidi na snimku Instagram stranice "192_rs", automobili su u potpunosti uništeni, te je pričinjena veća materijalna šteta.
Trenutno stanje učesnika, kao ni uzrok sudara nije poznato.
Saobraćaj je na ovoj deonici otežan, dok će više informacija biti poznato nakon uviđaja.
Kurir.rs
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