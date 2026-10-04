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Jedan automobil ukraden je danas popodne u Ulici gospodara Vučića na beogradskoj opštini Vračar. Državljanin Bosne i Hercegovine ostavio je "folksvagen" na ulici, sa ključevima unutra, da bi "skoknuo" do prodavnice.

Dva maloletna dečaka, od 13 i 16 godina, iskoristila su priliku, ušla u automobil i odvezla se. U međuvremenu su povezli još dvojicu tinejdžera.

Nije prošlo dugo od prijave policiji, a automobil je pronađen u ispravnom stanju, sa sve četiri maloletna dečaka unutra.

Obavešten je Centar za socijalni rad.

Kurir.rs/Telegraf

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