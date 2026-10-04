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SKOKNUO DO RADNJE NA VRAČARU I OSTAVIO KLJUČEVE U KOLIMA, A ONDA USLEDIO ŠOK: Maloletnici (13) i (16) ukrali "folksvagen", pa POKUPILI DRUŠTVO da se provozaju
- U Ulici gospodara Vučića na Vračaru ukraden je 'folksvagen' koji je vlasnik ostavio otključan, sa ključevima unutra, dok je otišao do prodavnice.
- Automobil su odvezla dvojica maloletnika od 13 i 16 godina, a usput su im se pridružila još dvojica tinejdžera.
- Vozilo je ubrzo pronađeno u ispravnom stanju, a o slučaju je obavešten Centar za socijalni rad.
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Jedan automobil ukraden je danas popodne u Ulici gospodara Vučića na beogradskoj opštini Vračar. Državljanin Bosne i Hercegovine ostavio je "folksvagen" na ulici, sa ključevima unutra, da bi "skoknuo" do prodavnice.
Dva maloletna dečaka, od 13 i 16 godina, iskoristila su priliku, ušla u automobil i odvezla se. U međuvremenu su povezli još dvojicu tinejdžera.
Nije prošlo dugo od prijave policiji, a automobil je pronađen u ispravnom stanju, sa sve četiri maloletna dečaka unutra.
Obavešten je Centar za socijalni rad.
Kurir.rs/Telegraf
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