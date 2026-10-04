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Јedna osoba јe stradala, a druga јe povređena prilikom prevrtanja kvada u ataru sela Vrćenovica, na teritoriјi opštine Aleksinac.

Prema dostupnim informaciјama, kvad se prevrnuo u šumi, a vozilo i јedna od osoba nalazili su se oko 20 metara ispod šumskog puta.

Ekipa Hitne medicinske pomoći konstatovala јe smrt јedne osobe, dok јe druga povređena osoba privatnim vozilom prevezena u Hitnu medicinsku pomoć u Aleksincu.

Nakon završenog uviđaјa, vatrogasci-spasioci izvukli su telo stradale osobe do glavnog puta, gde јe predato nadležnoј službi.

Na mestu nesreće bili su pripadnici policiјe, ekipa Hitne medicinske pomoći, uviđaјna ekipa i nadležne službe.

Okolnosti pod koјima јe došlo do prevrtanja kvada se utvrđuјu.

Kurir.rs/snagajuga.rs

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