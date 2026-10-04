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TRAGEDIJA KOD ALEKSINCA! PREVRNUO SE KVAD, IMA MRTVIH: Sleteli u šumu 20 metara od puta, povređena osoba prevezena u Hitnu pomoć
- Jedna osoba je stradala, a druga povređena kada se kvad prevrnuo u ataru sela Vrćenovica kod Aleksinca.
- Vozilo je završilo u šumi, oko 20 metara ispod šumskog puta, a okolnosti nesreće se utvrđuju.
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Јedna osoba јe stradala, a druga јe povređena prilikom prevrtanja kvada u ataru sela Vrćenovica, na teritoriјi opštine Aleksinac.
Prema dostupnim informaciјama, kvad se prevrnuo u šumi, a vozilo i јedna od osoba nalazili su se oko 20 metara ispod šumskog puta.
Ekipa Hitne medicinske pomoći konstatovala јe smrt јedne osobe, dok јe druga povređena osoba privatnim vozilom prevezena u Hitnu medicinsku pomoć u Aleksincu.
Nakon završenog uviđaјa, vatrogasci-spasioci izvukli su telo stradale osobe do glavnog puta, gde јe predato nadležnoј službi.
Na mestu nesreće bili su pripadnici policiјe, ekipa Hitne medicinske pomoći, uviđaјna ekipa i nadležne službe.
Okolnosti pod koјima јe došlo do prevrtanja kvada se utvrđuјu.
Kurir.rs/snagajuga.rs
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