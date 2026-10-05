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Nakon svirepog ubistva u selu Gajdobra kod Bačke Palanke, meštani su i dalje u šoku zbog smrti Miodraga Miće A. (70), za kojeg komšije i prijatelji tvrde da je bio miran čovek i da nikome nije želeo zlo, a kako su saopštili iz Višeg suda u Novom Sadu, osumnjičenom M. J. određen je pritvor do 30 dana.

Zbog sumnje da ga je usmrtio udarcima šipkom, podsetimo, uhapšen je M. J. (64) iz Silbaša, otac Mićine snaje. Prema dosadašnjim informacijama, zločinu je navodno prethodila tvrdnja njegove ćerke da ju je svekar seksualno napastvovao. Sve okolnosti ovog slučaja predmet su istrage.

M. J. je sada, rešenjem sudije za prethodni postupak Višeg suda u Novom Sadu, određen pritvor do 30 dana zbog sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo.

- Pritvor je određen zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da bi osumnjičeni mogao ometati postupak uticanjem na svedoke i da bi mogao ponoviti krivično delo - navedeno je u obrazloženju suda. Pored toga, sud je kao razlog za određivanje pritvora naveo i uznemirenje javnosti.

- Takođe, pritvor je određen zbog uznemirenja javnosti, koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka - navodi se u rešenju Višeg suda u Novom Sadu.

Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba krivičnom vanpretresnom veću Višeg suda u Novom Sadu.

Prema priči jednog od prijatelja ubijenog, sve se dogodilo u popodnevnim satima. On tvrdi da je Miodrag tog dana prilegao da odrema, kada je M. J. navodno došao ispred njegove kuće.

- To je bilo oko 15.30 sati. Čuo sam da je Mića tada prilegao da odrema. Međutim, tada se ispred njegove kuće dovezao M. J. i šipkom ga istukao po glavi dok je spavao. Jadan Mića nije ni imao šansu da se odbrani. Verujem da ništa nije skrivio - tvrdi prijatelj pokojnog Miodraga. Prema njegovim rečima, Miodrag je bio u lošim odnosima sa snajom i njenom porodicom, ali tvrdi da ne veruje u navode da je napastvovao snaju.

I druga komšinica stradalog kaže da joj je Miodrag samo dan pre tragedije pričao o problemima u porodici.

- Moja ćerka ga je slučajno srela dan pre zločina. Ponudio se da je odveze kod doktora u Bačku Palanku jer je i on išao u grad. Tada su pričali i on joj se sve vreme žalio na snaju i njenu familiju, pričao joj je kako ga maltretiraju, i evo sad je ubijen - kaže meštanka.

Još jedan prijatelj ubijenog kaže da je Miodrag bio posebno vezan za svoje unuke.

- Jadni njegovi unuci bez njega. Sin mu ima trojke sa tom snajom, idu u prvi razred. Živeo je samo za njih. Po ceo dan smo ga viđali sa njima. Svuda ih je šetao i svaki dinar im je davao. Sad su izgubili dvojicu deda, jer je ovaj drugi uhapšen - navodi on.

Prema njegovim rečima, Miodrag je bio poznat kao miran čovek i nije voleo konflikte.

- Pre ubistva je baš bio u crkvi. Stvarno jedan divan čovek, kojeg zna celo selo. Miroljubiv i fin, nikada nisi mogao da ga vidiš u kafani. Jako smo potreseni njegovom smrću - dodaje sagovornik.

Prema nezvaničnim informacijama, M. J. je nakon događaja sam pozvao policiju i prijavio šta se dogodilo. Policija je ubrzo stigla na lice mesta i uhapsila ga. Teško povređeni Miodrag hitno je prevezen u Klinički centar Vojvodine, gde su lekari pokušali da mu spasu život. Ipak, uprkos naporima, u 17.47 časova konstatovana je njegova smrt.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva, Mićina snaja upućena je na ginekološki pregled u Novom Sadu, kako bi se utvrdile relevantne činjenice u vezi sa navodima koji su prethodili zločinu.