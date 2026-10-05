UHAPŠENI ZBOG MALVERZACIJA SA NOVCEM IZ BUDŽETA: Lažnim izveštajima pravdali milione za radionice i predavanja koja nikad nisu održana
Više javno tužilaštvo u Novom Sadu obaveštava da su na osnovu naloga Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije ovog tužilaštva, uhapšeni osumnjičeni I.M. i I.S. zbog osnova sumnje da su izvršili produženo krivično delo Zloupotreba položaja odgovornog lica.
- U toku do sada preduzetih radnji u okviru predistražnog postupka, utvrđeno je da postoje osnovi sumnje da su udruženju građana "INSTITUT ZA NEFORMALNO OBRAZOVANjE ALTERNATIVA MLADIH", u periodu od 2020. do 27.8.2025. godine,
čiji zastupnici su osumnjičeni I.M. i I.S. dodeljena sredstva od Grada Novog Sada Autonomne pokrajine Vojvodine, za realizaciju 6 projekta u ukupnom iznosu od 3.730.000,00 dinara. Aktivnosti na projektima nisu sprovedene, a osumnjičeni su davaocima sredstava podnosili lažne izveštaje o pravdanju utroška dodeljenog novca u kojima su opisivali aktivnosti na projektima koje se nikada nisu desile (radionice, predavanja i dr.) - piše u saopštenju.
Na taj način je budžetu Grada Novog Sada i Autonomne pokrajine Vojvodine naneta imovinska šteta u ukupnom iznosu od 3.720.438,00 dinara.
Na osnovu odobrenja Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, osumnjičenima I.M. i I.S. je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će u skladu sa zakonom biti privedeni i saslušani u Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu.