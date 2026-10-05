BRATE KOLIKO SAM IH JA ZAKOPAO, I TO ZA SMEŠNE PARE! Poruke škaljaraca otkrila jezive zločine, Leskovčanina zazidali u tvrđavu, Šaranovića ubili za 500.000 evra
- Crnogorsko tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv pripadnika škaljarskog klana za šest likvidacija u Crnoj Gori i Španiji, među njima i ubistvo Ilije Krstića iz Leskovca.
- Prema optužnici, ubistvo Slobodana Šaranovića u Budvi plaćeno je 500.000 evra i stan u Tivtu, dok su Vlahović i Prelević ubijeni zbog 400 kilograma kokaina.
- Presretnute Skaj poruke navodno otkrivaju kako su tela žrtava zakopavana i da je među škaljarcima postojao raskol, uz strah da bi Predrag Đuričković mogao da progovori.
Crnogorsko Specijalno državno tužilaštvo saopštilo je da je podiglo optužnicu protiv pripadnika škaljarskog klana koji se sumnjičie da su od 2015. po nalogu pokojnih Mileta Radulovića Kapetana i Alana Kožara, koji su organizovali kriminalnu grupu izvršili šest likvidacija na teritoriji Crne Gore i Španije. Među ubistvima za koje se terete je i likvidacija Ilije Krstića iz Leskovca, čiji su ostaci prošle godine pronađeni zazidani u kotorsku tvrđavu.
Prema detaljima optužnice, koju su objavili crnogorski mediji, pripadnici kriminalne grupe postali su Lazara Klakor, Tripo Ivović, Stefan Janković, Stefan Đukić Mandić, Vuk Lakićević, Stefan Mićić, Predrag Đuričković i Mališa Bubanja, zajedno sa sada pokojnima Damirom Hodžićem, Zijadom Nurkovićem i Edmondom Mustafom. Zadatke vođa klana, kako se navodi, izvršavali su za novac i stanove, koje su posle zločina dobijali.
- Radulović i Kožar su odlučivali koje će osobe biti ubijene iz bezobzirne osvere i radi uspostavljanja prevlasti. Stefan Đukić Mandić, Lazar Klakor, Tripo Ivović, Vuk Lakićević, Stefan Janković i Stefan Mićić, prema optužnici, imali su zadatak da postupaju po naredbama Radulovića i Kožara i da zajedno sa Hodžićem, Nurkovićem i Mustafom ubijaju pripadnike suprotstavljene kriminalne organizacije koje organizatori odrede - navodi se u optužnici Specijalnog državnog tužilaštva.
Detalji optužnice otkrili su da su i škaljarci imali "krticu", optuženog Predraga Đuričkovića, čiji je zadatak bio da uspostavi kontakte sa pripadnicima suprotstavljene kriminalne organizacije sa kojima se družio i da ih obmanom namami na unapred određene lokacije. Tamo bi ih čekali Đukić Mandić, Lakićević, Janković i Mićić, koji bi od njih iznuđivali informacije o delovanju suprotstavljene kriminalne organizacije, odnosno kavačkog klana a zatim ih ubili.
Osim za ubistvo Krstića 2019., kriminalna grupa optužena je za likvidaciju Slobodana Šaranovića 2017. u Budvi, zatim "kavčana" Željka Bulatovića, Marka Sjekloće, Siniše Vlahovića i Davora Prelevića.
- Sumnja se da je kriminalna grupa Šaranovića ubila 2017. u Budvi iz koristoljublja i bezobzirne osvete. Za njegovo ubistvo dvojici egzekutora, kako se sumnja, plaćeno je 500.000 evra i jednom kupljen stan u Tivtu. Vlahović i Prelević kako se sumnja ubijeni su iz koristoljublja, da bi im oteli 400 kilograma kokaina koji su čuvali za "kavčane" u junu 2018. u Španiji. Motiv ubistva Krstića 2019. u Budvi, kao i Bulatovića i Sjekloće 2019. u Baru, bio je bezobzirna osveta - navodi se u optužnici.
Kako je Kurir pisao, sumnja se da je ubijeni Ilija Krstić iz Leskovca bio pripadnik kavačkog klana, koji je u ratu sa škaljarskim klanom od 2014. godine,
- Sumnja se da je Krstić namamljen, mučen, likvidiran i potom zazidan u kotorsku tvrđavu! Telo je pronađeno tek šest godina nakon zločina - otkrio je izvor iz istrage i dodao da je Leskovčanin namamljen u Budvu pričom o tome da treba da likvidira Marka Ljubišu Kana, koji važi za jednog od visokopozicioniranih pripadnika škaljarskog klana.
- Međutim, po dolasku u Budvu, Leskovčanin je upao u zamku "škaljaraca" - otkriveno je tokom istrage.
Jedan od ključnih dokaza u protiv "škaljaraca" je presretnuta Skaj aplikacija, preko koje su navodno komunicirali o počinjenim ubistvima, ali i tome šta su radili sa telima ubijenih.
- A moj brate kako sam ih ja zakopao, uh. A moj brate i za smešne pare. I to ubice, ljude, ne budale. To je teško otkrit. Nanjušiće ga neka lisica. A niko nikad zapamti. Ne može to ništa. Policija je tu nemoćna - piše u jednoj od poruka. U drugoj se navodi:
- Brate, samo 2019. im nestalo 7 kavača. Nijednog ne nađose. Da brate. To je tesko nać. Ma i nema dokaza da ga nađu. Ko ga ubio, okle znaju. Ne znaju. To je nerasvijetljen zlocin što bi rekli.
Prema sadržaju poruka, jedan od osumnjičenih, Stefan Đukić Mandić, koji je trenutno u pritvoru u Ukrajini zbog sumnje da je učestvovao u pokušaju ubistva vođe kavačkog klana Radoja Zvicera u Kijevu, navodno je obavestio Alana Kožara o izvršenim likvidacijama.
- Dvoje smo zakopali na Sutorman i u Tivat jednoga - piše navodno Đukić.
Presretnute poruke otkrile su i da je, paralelno sa ratom sa pripadnicima kavačkog klana, došlo do raskola među škaljarcima.
U jednoj od poruka, Đukić Mandić oštro govori o Predragu Đuričkoviću, koji je bio "krtica" unutar kavačkog klana.
- Peđa ne da pare. Rekoh ti ja najveći prevarant je Peđa. A najveći ološ Peđa. Zna li gde su oni zakopani, a brate? Zna li Peđa za onu dvojicu gde su zakopani? Može da ga pu*i. A džabe to kad ne zna gde su zakopani - piše u poruci.
Pripadnici škaljarskog klana, prema presretnutim porukama, još 2020. godine izražavali su bojazan da bi Đuričković mogao da sarađuje sa policijom i progovori o svemu.
- Uhapsio Specijalni jednog što nam namestio ljude na klanje. Ako što reče u pm. A moj brate eto muke sad je*em ti zivot. On je doveo onog Sjekloću i Bulatovica da ih zalivadimo - piše u jednoj poruci razmenjenoj preko Skaj aplikacije.
Inače, u porukama koje je posle hapšenja u Ukrajini slao Đukić Mandić, sagovorniku je otkio na šta je spreman ako mu neko krene na porodicu u Crnoj Gori.
- Je..e mi se za "kavače" što će me juriti i ja ću njih ako izađem. Javno bi im svu decu odrao. Opasao se kalašem i okvirom i rokaj! - piše u jednoj od presretnutih poruka, za koju tužilaštvo tvrdi da je poslao Stefan Đukić Mandić 28. januara 2021.
Inače, Kožar i Radulović, koji su označeni kao organizatori ove kriminalne grupe ubijeni su 2020. i za likvidacije se sudi pripadinicima kavačkog klana.
Krvavi rat škaljarskog i kavačkog klana, podsetimo, počeo je 2014. zbog nestanka 300 kilograma kokaina iz jednog stana u Valensiji, i od tada je u njemu ubijeno više od 80 ljudi.