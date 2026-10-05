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Crnogorsko Specijalno državno tužilaštvo saopštilo je da je podiglo optužnicu protiv pripadnika škaljarskog klana koji se sumnjičie da su od 2015. po nalogu pokojnih Mileta Radulovića Kapetana i Alana Kožara, koji su organizovali kriminalnu grupu izvršili šest likvidacija na teritoriji Crne Gore i Španije. Među ubistvima za koje se terete je i likvidacija Ilije Krstića iz Leskovca, čiji su ostaci prošle godine pronađeni zazidani u kotorsku tvrđavu.

Prema detaljima optužnice, koju su objavili crnogorski mediji, pripadnici kriminalne grupe postali su Lazara Klakor, Tripo Ivović, Stefan Janković, Stefan Đukić Mandić, Vuk Lakićević, Stefan Mićić, Predrag Đuričković i Mališa Bubanja, zajedno sa sada pokojnima Damirom Hodžićem, Zijadom Nurkovićem i Edmondom Mustafom. Zadatke vođa klana, kako se navodi, izvršavali su za novac i stanove, koje su posle zločina dobijali.

Stefan Đukić i Mile Radulović Kapetan Foto: Printscreen, Privatna Arhiva

- Radulović i Kožar su odlučivali koje će osobe biti ubijene iz bezobzirne osvere i radi uspostavljanja prevlasti. Stefan Đukić Mandić, Lazar Klakor, Tripo Ivović, Vuk Lakićević, Stefan Janković i Stefan Mićić, prema optužnici, imali su zadatak da postupaju po naredbama Radulovića i Kožara i da zajedno sa Hodžićem, Nurkovićem i Mustafom ubijaju pripadnike suprotstavljene kriminalne organizacije koje organizatori odrede - navodi se u optužnici Specijalnog državnog tužilaštva.

Detalji optužnice otkrili su da su i škaljarci imali "krticu", optuženog Predraga Đuričkovića, čiji je zadatak bio da uspostavi kontakte sa pripadnicima suprotstavljene kriminalne organizacije sa kojima se družio i da ih obmanom namami na unapred određene lokacije. Tamo bi ih čekali Đukić Mandić, Lakićević, Janković i Mićić, koji bi od njih iznuđivali informacije o delovanju suprotstavljene kriminalne organizacije, odnosno kavačkog klana a zatim ih ubili.

Osim za ubistvo Krstića 2019., kriminalna grupa optužena je za likvidaciju Slobodana Šaranovića 2017. u Budvi, zatim "kavčana" Željka Bulatovića, Marka Sjekloće, Siniše Vlahovića i Davora Prelevića.

- Sumnja se da je kriminalna grupa Šaranovića ubila 2017. u Budvi iz koristoljublja i bezobzirne osvete. Za njegovo ubistvo dvojici egzekutora, kako se sumnja, plaćeno je 500.000 evra i jednom kupljen stan u Tivtu. Vlahović i Prelević kako se sumnja ubijeni su iz koristoljublja, da bi im oteli 400 kilograma kokaina koji su čuvali za "kavčane" u junu 2018. u Španiji. Motiv ubistva Krstića 2019. u Budvi, kao i Bulatovića i Sjekloće 2019. u Baru, bio je bezobzirna osveta - navodi se u optužnici.

Ilija Krstić Foto: Privatna arhiva

Kako je Kurir pisao, sumnja se da je ubijeni Ilija Krstić iz Leskovca bio pripadnik kavačkog klana, koji je u ratu sa škaljarskim klanom od 2014. godine,

- Sumnja se da je Krstić namamljen, mučen, likvidiran i potom zazidan u kotorsku tvrđavu! Telo je pronađeno tek šest godina nakon zločina - otkrio je izvor iz istrage i dodao da je Leskovčanin namamljen u Budvu pričom o tome da treba da likvidira Marka Ljubišu Kana, koji važi za jednog od visokopozicioniranih pripadnika škaljarskog klana.

- Međutim, po dolasku u Budvu, Leskovčanin je upao u zamku "škaljaraca" - otkriveno je tokom istrage.

Jedan od ključnih dokaza u protiv "škaljaraca" je presretnuta Skaj aplikacija, preko koje su navodno komunicirali o počinjenim ubistvima, ali i tome šta su radili sa telima ubijenih.

- A moj brate kako sam ih ja zakopao, uh. A moj brate i za smešne pare. I to ubice, ljude, ne budale. To je teško otkrit. Nanjušiće ga neka lisica. A niko nikad zapamti. Ne može to ništa. Policija je tu nemoćna - piše u jednoj od poruka. U drugoj se navodi:

- Brate, samo 2019. im nestalo 7 kavača. Nijednog ne nađose. Da brate. To je tesko nać. Ma i nema dokaza da ga nađu. Ko ga ubio, okle znaju. Ne znaju. To je nerasvijetljen zlocin što bi rekli.

Optuženi škaljarci Foto: Kurir

Prema sadržaju poruka, jedan od osumnjičenih, Stefan Đukić Mandić, koji je trenutno u pritvoru u Ukrajini zbog sumnje da je učestvovao u pokušaju ubistva vođe kavačkog klana Radoja Zvicera u Kijevu, navodno je obavestio Alana Kožara o izvršenim likvidacijama.

- Dvoje smo zakopali na Sutorman i u Tivat jednoga - piše navodno Đukić.

Presretnute poruke otkrile su i da je, paralelno sa ratom sa pripadnicima kavačkog klana, došlo do raskola među škaljarcima.

U jednoj od poruka, Đukić Mandić oštro govori o Predragu Đuričkoviću, koji je bio "krtica" unutar kavačkog klana.

- Peđa ne da pare. Rekoh ti ja najveći prevarant je Peđa. A najveći ološ Peđa. Zna li gde su oni zakopani, a brate? Zna li Peđa za onu dvojicu gde su zakopani? Može da ga pu*i. A džabe to kad ne zna gde su zakopani - piše u poruci.

Pripadnici škaljarskog klana, prema presretnutim porukama, još 2020. godine izražavali su bojazan da bi Đuričković mogao da sarađuje sa policijom i progovori o svemu.

- Uhapsio Specijalni jednog što nam namestio ljude na klanje. Ako što reče u pm. A moj brate eto muke sad je*em ti zivot. On je doveo onog Sjekloću i Bulatovica da ih zalivadimo - piše u jednoj poruci razmenjenoj preko Skaj aplikacije.

Inače, u porukama koje je posle hapšenja u Ukrajini slao Đukić Mandić, sagovorniku je otkio na šta je spreman ako mu neko krene na porodicu u Crnoj Gori.

- Je..e mi se za "kavače" što će me juriti i ja ću njih ako izađem. Javno bi im svu decu odrao. Opasao se kalašem i okvirom i rokaj! - piše u jednoj od presretnutih poruka, za koju tužilaštvo tvrdi da je poslao Stefan Đukić Mandić 28. januara 2021.

Inače, Kožar i Radulović, koji su označeni kao organizatori ove kriminalne grupe ubijeni su 2020. i za likvidacije se sudi pripadinicima kavačkog klana.