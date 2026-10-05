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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi su operativnim radom rasvetlili tešku krađu izvršenu 1. oktobra i uhapsili D. D. (48) zbog postojanja osnova sumnje da je učinio ovo krivično delo.

Sumnja se da je provalio u kuću u Novoj Pazovi i ukrao nakit, dva ručna časovnika i rezervne ključeve za automobile.

Prilikom hapšenja, kod osumnjičenog je pronađen nakit i ručni časovnik, koji su vraćeni vlasniku.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Staroj Pazovi, D. D. je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku je, uz krivičnu prijavu, priveden tužilaštvu.