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Više javno tužilaštvo u Zrenjaninu saopštilo je da je protiv M. S. (40) iz Kumana pokrenuta istraga zbog sumnje da je brutalno usmrtio svoju majku S. S. u porodičnoj kući u tom banatskom selu.

Kako je navedeno u saopštenju, postoji osnovana sumnja da je M. S. neutvrđenog dana, u periodu od 2. septembra do 1. oktobra, u porodičnoj kući u Kumanu, zlostavljao i na brutalan način lišio života svoju majku.

Tereti se za krivično delo teško ubistvo. Istraga je pokrenuta i zbog sumnje da je 1. oktobra, u dnevnoj sobi porodične kuće, neovlašćeno držao kanabis i kokain. Za ovo krivično delo tereti se za neovlašćeno držanje opojnih droga. Po predlogu javnog tužioca, Viši sud u Zrenjaninu odredio je M. S. pritvor zbog okolnosti koje ukazuju na opasnost da bi mogao da utiče na svedoke, ponovi krivično delo, kao i zbog uznemiravanja javnosti.

Podsetimo, nesrećna žena S. S., čiji su delovi tela pronađeni u zamrzivaču porodične kuće, bila je penzionisana doktorka lokalnog doma zdravlja koja je došla u posetu svom sinu M. S.

Foto: Društvene Mreže

Kako pričaju zatečene komšije iz sela, o pokojnoj doktorki svi imaju samo reči hvale, dok za njenog sina navode da je oduvek važio za problematičnog mladića.

- O S. i njenom pokojnom suprugu svako u selu može reći samo sve najlepše, imali su skladan brak. Međutim, sin je oduvek bio čudan. Stalno se svađao sa ocem, a kasnije se ispostavilo da ima i ozbiljne probleme sa drogom - kažu komšije.

Da je M. S. bio sklon agresiji, potvrdio je i izvor blizak istrazi, otkrivajući da su protiv njega ranije već podnošene krivične prijave.