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U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je Jovan R. (22) zbog sumnje da je 6. septembra na teritoriji Obrenovca neovlašćeno nosio, aktivirao i bacio ručnu bombu M-50 (M-52) u dvorište porodične kuće M.D, koja je eksplodirala. Jovan R. se sumnjiči da je eksplozijom izazvao opasnost za život i telo ljudi i imovinu većeg obima.

- Osumnjičeni je na saslušanju izneo svoju odbranu, nakon čega je tužilaštvo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da mu odredi pritvor zbog opasnosti od bekstva, da ne bi uticao na svedoke i da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu - saopšteno je iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Naredbom o sprovođenju istrage, kako se dodaje, osumnjičenom se na teret stavlja krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Takođe biće sprovedene dokazne radnje u pravcu utvrđivanja elemenata krivičnog dela izazivanje opšte opasnosti.

- Postoje osnovi sumnje da je 6. septembra oko 3:50 časova Jovan R. navedenu bombu poneo sa sobom, pa se automobilom dovezao do neposredne blizine porodične kuće oštećenog, nakon čega je izašao iz auta, a potom se u njega vratio kako bi se sklonio od vozila koje je u tom momentu prolazilo pored njega, sve vreme noseći u ruci ručnu bombu. Nakon pola minuta ponovo je izašao iz auta, otišao do kuće oštećenog i u 03:52 časova u dvorište bacio aktiviranu ručnu bombu M-50 (M-52) koja je eksplodirala, dok se u kući nalazio oštećeni M.D. - dodaje se u saopštenju.