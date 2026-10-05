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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, UKP, Odeljenja za istraživanje eksplozija, požara i havarija u saradnji sa Upravom kriminalističke policije i Policijskom stanicom u Zemunu i Trećim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, identifikovali su i uhapsili L. S. (18), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje opšte opasnosti.

Sumnja se da je on, 3. oktobra, oko 5 časova, zapaljivom tečnošću polio inventar jednog ugostiteljskog objekta u Zemunu, a potom i zapalio.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Trećem osnovnom javnom tužilaštvu.

Kurir.rs

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