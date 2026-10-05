Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, UKP, Odeljenja za istraživanje eksplozija, požara i havarija u saradnji sa Upravom kriminalističke policije i Policijskom stanicom u Zemunu i Trećim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, identifikovali su i uhapsili L. S. (18), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje opšte opasnosti.