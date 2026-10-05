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Teška saobraćajna nesreća dogodila se večeras oko 19.30 časova na Mokroluškom brdu, u smeru ka Beogradu, kada je automobil udario pešaka, koji je tom prilikom stradao, nezvanično se saznaje.

Kako se nezvanično saznaje, muškarac se kretao uz levu ivicu kolovoza kada je na njega naletelo putničko vozilo.

Muškarac je preminuo od zadobijenih povreda.

Prema navodima sa društvenih mreža, njegovo telo je pokriveno i nalazi se na kolovozu.

Na toj deonici se formirala velika gužva.