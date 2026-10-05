Hronika
MUŠKARAC STRADAO NA MOKROLUŠKOM BRDU: Automobil pokosio pešaka, nije mu bilo spasa! Stvorila se velika gužva
- Teška nesreća dogodila se večeras oko 19.30 na Mokroluškom brdu, u smeru ka Beogradu, kada je automobil udario pešaka.
- Muškarac je stradao od zadobijenih povreda, a prema nezvaničnim navodima kretao se uz levu ivicu kolovoza.
- Na toj deonici formirala se velika gužva.
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Teška saobraćajna nesreća dogodila se večeras oko 19.30 časova na Mokroluškom brdu, u smeru ka Beogradu, kada je automobil udario pešaka, koji je tom prilikom stradao, nezvanično se saznaje.
Kako se nezvanično saznaje, muškarac se kretao uz levu ivicu kolovoza kada je na njega naletelo putničko vozilo.
Muškarac je preminuo od zadobijenih povreda.
Prema navodima sa društvenih mreža, njegovo telo je pokriveno i nalazi se na kolovozu.
Na toj deonici se formirala velika gužva.
Kurir.rs/Telegraf
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