Slušaj vest

Teška saobraćajna nesreća dogodila se večeras oko 19.30 časova na Mokroluškom brdu, u smeru ka Beogradu, kada je automobil udario pešaka, koji je tom prilikom stradao, nezvanično se saznaje.

Kako se nezvanično saznaje, muškarac se kretao uz levu ivicu kolovoza kada je na njega naletelo putničko vozilo.

Muškarac je preminuo od zadobijenih povreda.

Prema navodima sa društvenih mreža, njegovo telo je pokriveno i nalazi se na kolovozu.

Na toj deonici se formirala velika gužva.

Kurir.rs/Telegraf

Ne propustiteCrna GoraIMA MRTVIH I POVREĐENIH: Stravična nesreća kod Podgorice, uviđaj u toku, deo auto-puta zatvoren
176365090717631285851759557119policija-crna-gora-fotorina.jpg
BeogradNOĆ U BEOGRADU: Troje lakše povređeno u tri udesa
hitna pomoć
HronikaTRAGEDIJA KOD ALEKSINCA! PREVRNUO SE KVAD, IMA MRTVIH: Sleteli u šumu 20 metara od puta, povređena osoba prevezena u Hitnu pomoć
hitna01-news1-damir-dervisagic-copy.jpg
HronikaSTRAVIČAN SUDAR KOD GORJANA! Automobili potpuno uništeni na magistrali Požega-Užice, saobraćaj u prekidu: Jezivi prizori na licu mesta! (VIDEO)
Screenshot 2026-10-04 204025.png