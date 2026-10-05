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Državljanin Palestine uhapšen je sinoć zbog sumnje da je počinio krivično delo ugrožavanje sigurnosti nakon što je u jednom hotelu u Skadarskoj ulici u Beogradu, kako se sumnja, napao radnicu recepcije i pretio da će ubiti nju i policajce.

Prema prvim informacijama, napad se dogodio oko 21.30 časova, a prema rečima očevidaca, nesrećna radnica je zapomagala kako bi joj bilo ko priskočio u pomoć.

- Radnica je vikala kako će je ubiti i dozivala u pomoć. Zaista je bilo jezivo - ispričali su očevici ovog jezivog događaja.

Policajci su odmah ušli u hotel i iza recepcijskog pulta zatekli A. A. A. S. (32), državljanina Palestine, koji je povišenim tonom razgovarao sa zaposlenom na stranom jeziku.

Prema informacijama, incident je navodno počeo kada je muškarac došao u hotel i zatražio sobu. Radnica recepcije N. R. (32) uzela je njegov pasoš kako bi ga fotokopirala i kopiju priložila uz hotelsku dokumentaciju.

Međutim, nakon što mu je vratila dokument, muškarac je navodno optužio recepcionerku da mu je iz pasoša "izbrisala ulazni pečat sa aerodroma". Policajcima je potom rekao da je posumnjao da radnica radi za stranu obaveštajnu službu "Mosad" i tvrdio da je znao da će se tako nešto dogoditi jer ga ta služba, navodno, prati.

Kako se saznaje, muškarac je, kako se sumnja, ušao iza recepcijskog pulta, uzeo telefone od radnice i počeo da viče na ženu. Potom je, kako se sumnja, fizički nasrnuo na radnicu, vukao je za ruku i uhvatio za vrat.

Osumnjičeni je navodno pretio da će ubiti nju, ali i svakog policajca koji bude došao u hotel. Brzom reakcijom policije, muškarac je savladan i priveden, a uhapšen je zbog sumnje da je počinio krivično delo ugrožavanje sigurnosti.

Daljom istragom biće utvrđene sve okolnosti ovog incidenta.