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Na graničnom prelazu Sremska Rača, između Srbije i Bosne i Hercegovine, u ponedeljak uveče izbio je požar na teretnom vozilu, zbog čega je saobraćaj preko mosta na Savi potpuno obustavljen.

Vatrogasci su uspeli da ugase vatru, ali je prelaz zatvoren zbog policijskog uviđaja i uklanjanja izgorelog kamiona.

Prema informacijama Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, zapalio se kamion sa registarskim oznakama BiH, koji je prethodno napustio carinski terminal.

Vatra je izbila dok se vozilo nalazilo na sredini mosta koji povezuje Srbiju i Bosnu i Hercegovinu. U prikolici kamiona nalazile su se aluminijumske merdevine namenjene izvozu u Rumuniju.

00:09 DRAMA NA GRANICI SRBIJE I BiH: Kamion izgoreo nasred mosta Izvor: Kurir/D.Š.

Na mesto požara ubrzo su stigli vatrogasci, koji su uspeli da lokalizuju i ugase vatru.

Zbog požara je saobraćaj na međunarodnom graničnom prelazu Rača–Sremska Rača potpuno obustavljen.

Prema poslednjim dostupnim informacijama, policijski uviđaj i uklanjanje izgorelog teretnog vozila razlog su zbog kojeg prelaz još nije bio otvoren za saobraćaj.

Za sada nema potvrđenih informacija o eventualno povređenima, niti je poznat uzrok požara.

Vozačima koji putuju između Srbije i Bosne i Hercegovine savetuje se da koriste alternativne granične prelaze i da pre polaska provere aktuelno stanje na granici.