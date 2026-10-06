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U beogradskom naselju Voždovac noćas, oko 3 sata iza ponoći, izbio je požar na skupocenom automobilu marke "porše macan".

Vatra je buknula iznenada i za svega nekoliko minuta progutala luksuzno vozilo, na kom je nastala totalna materijalna šteta.

Vatra zahvatila i drugi automobil

Vatrena stihija bila je toliko silovita da se ubrzo proširila i na parkirani automobil koji se nalazio odmah pored, pri čemu je i na njemu pričinjeno znatno oštećenje.

Na lice mesta po prijavi su hitno izašli vatrogasci-spasioci, koji su brzom reakcijom uspeli da lokalizuju i potpuno ugase požar, sprečivši da se vatra proširi na ostala vozila u nizu i obližnje objekte.

Kako saznajemo, vlasnica uništenog "poršea" je T. P. (26) iz Beograda.

O celom slučaju odmah su obavešteni pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), kao i nadležno tužilaštvo. Inspektori rade na utvrđivanju svih okolnosti i tačnog uzroka izbijanja vatre, a trenutno se pregledaju snimci sa okolnih nadzornih kamera kako bi se utvrdilo da li je požar podmetnut.

Istraga je u toku.