BUKNUO "PORŠE MACAN" OD 100.000 EVRA! Drama na Voždovcu: Luksuzni automobil potpuno izgoreo, POLICIJA ČEŠLJA KAMERE!
- Na Voždovcu je noćas izgoreo porše macan, a na vozilu je pričinjena totalna materijalna šteta.
- Požar se proširio i na automobil parkiran pored, dok su vatrogasci sprečili dalje širenje vatre.
- Policija i tužilaštvo istražuju uzrok, a pregledaju se i snimci sa nadzornih kamera.
U beogradskom naselju Voždovac noćas, oko 3 sata iza ponoći, izbio je požar na skupocenom automobilu marke "porše macan".
Vatra je buknula iznenada i za svega nekoliko minuta progutala luksuzno vozilo, na kom je nastala totalna materijalna šteta.
Vatra zahvatila i drugi automobil
Vatrena stihija bila je toliko silovita da se ubrzo proširila i na parkirani automobil koji se nalazio odmah pored, pri čemu je i na njemu pričinjeno znatno oštećenje.
Na lice mesta po prijavi su hitno izašli vatrogasci-spasioci, koji su brzom reakcijom uspeli da lokalizuju i potpuno ugase požar, sprečivši da se vatra proširi na ostala vozila u nizu i obližnje objekte.
Kako saznajemo, vlasnica uništenog "poršea" je T. P. (26) iz Beograda.
O celom slučaju odmah su obavešteni pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), kao i nadležno tužilaštvo. Inspektori rade na utvrđivanju svih okolnosti i tačnog uzroka izbijanja vatre, a trenutno se pregledaju snimci sa okolnih nadzornih kamera kako bi se utvrdilo da li je požar podmetnut.
Istraga je u toku.
(Kurir.rs/Telegraf)