Službenici Odeljenja za suzbijanje krijumčarenja su 5. oktobra 2026. godine prilikom kontrole poštanskih pošiljaka u magacinu jedne kurirske službe otkrili preko kilogram ketamina skrivenog u slagalici.

Prijavljeni sadržaj pošiljke pristigle iz Holandije bila su dva para pantalona i društvena igra - slagalica. Međutim, detaljnom kontrolom je utvrđeno da se u kutiji sa delovima slagalice krije i kesa sa belom praškastom materijom, saopštila je Carina Srbije.