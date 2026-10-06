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Službenici Odeljenja za suzbijanje krijumčarenja su 5. oktobra 2026. godine prilikom kontrole poštanskih pošiljaka u magacinu jedne kurirske službe otkrili preko kilogram ketamina skrivenog u slagalici.

ketamin slagalica
Foto: Uprava Carine

Prijavljeni sadržaj pošiljke pristigle iz Holandije bila su dva para pantalona i društvena igra - slagalica. Međutim, detaljnom kontrolom je utvrđeno da se u kutiji sa delovima slagalice krije i kesa sa belom praškastom materijom, saopštila je Carina Srbije.

Priručnom analizom potvrđeno je da se radi o nedozvoljenoj supstanci ketamin hlorid. Otkrivena pošiljka predata je u dalju nadležnost policiji.

Kurir.rs

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