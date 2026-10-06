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Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas na kružnom toku kod Resnika u Beogradu, kada su se, kako nezvanično saznajemo, sudarili kamion i tri putnička automobila.

Prema prvim informacijama Kurira, u jednom od automobila nalazila se i beba. Majka je, kako su ispričali očevici, bila u svesnom stanju i uspela je da iz vozila iznese dete nakon sudara.

Kako kažu očevici udesa, prizor na mestu nesreće bio je stravičan, a jedan od vozača bio je krvav za volanom.

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Saobraćajna nesreća na kružnom toku kod Resnika Izvor: Kurir

- Prizori su stravični. Sve se dogodilo u nekoliko sekundi, a onda je nastao haos. Automobili su izlupani, ljudi su izlazili iz vozila, a najpotresnije je bilo videti majku kako iz automobila iznosi bebu. Srećom, bila je svesna i uspela je da izvuče dete - rekao je za Kurir očevidac nesreće.

Na licu mesta intervenisale su nadležne službe, a okolnosti pod kojima je došlo do sudara biće utvrđene istragom.

Za sada nema potvrđenih informacija o tome koliko je osoba povređeno, kao i koji je stepen njihovih povreda.

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