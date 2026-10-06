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Ripanj se danas oprašta od Petra M. (23), mladog pecaroša poznatog kao Pera i Peksoni, koji je 3. oktobra tragično izgubio život na jezeru Duboki potok kod Barajeva.

Vest o njegovoj smrti zavila je u crno porodicu, prijatelje i sve koji su ga poznavali, a potresne reči kojima se od njega opraštaju najbolje govore o tome kakav je mladić bio.

Od mladog Petra, na društvenim mrežama, oprostio se i jedan prijatelj, koji je naveo da ovih dana čitav Ripanj tuguje za, kako ga je opisao, "dobrom i plemenitom dušom".

U emotivnom oproštaju opisao je Petra kao uvek nasmejanog, kulturnog i lepo vaspitanog mladića koji je tek zakoračio u život. Bio je, kako je naveo, ponos svojih roditelja, odan prijatelj i strastveni pecaroš, ali njegova ljubav prema prirodi nije se završavala samo na ribolovu.

Stradali Petar M. Foto: Facebook/Carpologija

- Petar je voleo da sakuplja i poznaje pečurke, brinuo je o bolesnim pticama i drugim životinjama, a posebno je vodio računa o prirodi. Njegov prijatelj opisao je da bi, kada bi došao na neko mesto, najpre pokupio smeće i očistio prostor, pa tek onda postavljao šator i uživao u onome zbog čega je došao - piše u oproštaju i dodaje se:

- Još uvek mi to njegovo "čika Peđa" odzvanja u glavi... a znam da to više nikada neću čuti... i nedostajaće mi... kao što će svima nedostajati neka njegova reč, neka njegova dečačka ludorija, njegov osmeh i razgovor, njegovo oduševljenje svakom novom ulovljenom ribom, svakom novom lepotom prirode koju je toliko voleo.

Podsetimo, Petar M. nastradao je 3. oktobra oko 13 sati kada je otišao na pecanje na veštačko jezero kod Barajeva.

Mladić je sa rancem i priborom za pecanje viđen kako se kreće strmim delom obale, nakon čega se, prema navodima svedoka, okliznuo i pao u Duboki potok.

Nažalost, nije uspeo da ispliva, a njegovo telo pronađeno je nekoliko sati kasnije i poslato na obdukciju.