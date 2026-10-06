APELACIONI SUD POVEĆAO KAZNU: Umesto 18 meseci, dobio 2 godine zatvora zbog zloupotrebe položaja
Apelacioni sud u Novom Sadu usvojio je žalbu Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu i preinačio prvostepenu presudu kojom je Viši sud u Novom Sadu, 8. decembra 2025. godine, oglasio krivim M.J., zastupnika udruženja građana "Građanin", za produženo krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica.
Podsetimo, Viši sud u Novom Sadu - Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije oglasio je prošle godine krivim M.J. za produženo krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica, jer je davaocima sredstava podnosio lažne izveštaje o realizaciji 21 projekta, a da aktivnosti na projektima nikada nisu sprovedene, čime je Gradu Novom Sadu, AP Vojvodini i Republici Srbiji naneta imovinska šteta u ukupnom iznosu od 7.740.000 dinara.
- Okrivljenom je tom prilikom izrečena kazna zatvora u trajanju od godinu i po dana, mera bezbednosti zabrane vršenja poziva, delatnosti i dužnosti u trajanju od 8 godina, novčana kazna od 100.000 dinara i mera oduzimanja imovinske koristi - ističe VJT u Novom Sadu.
Nezadovoljno visinom izrečene kazne, Više javno tužilaštvo u Novom Sadu je, kako je i najavilo, izjavilo žalbu na prvostepenu presudu.
- Apelacioni sud u Novom Sadu je usvojio žalbu tužilaštva i preinačio prvostepenu presudu tako što je okrivljenog osudio na kaznu zatvora u trajanju od 2 (dve) godine, dok je žalbe odbrane odbio kao neosnovane i u ostalom delu presudu potvrdio, čime je presuda postala pravnosnažna - zaključuju u saopštenju.