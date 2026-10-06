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Mladi lovac Luka S. (23) poginuo je u stravičnoj nesreći koja se dogodila 4. oktobra u ataru sela Vrćenovica, na teritoriji opštine Aleksinac, kada je kvad kojim se vraćao iz lova sleteo u provaliju duboku oko 20 metara. Vest o njegovoj smrti potresla je porodicu, prijatelje i sve koji su ga poznavali.

Luka je, kako kažu njegovi poznanici, bio mlad, vedar i pun života, a lov mu je bio jedna od velikih ljubavi.

- Bio je divan mladić iz jednog malog sela kod Aleksinca, svi su ga ovde voleli, još uvek ne možemo da dođemo sebi nakon tragedije. Danas je porodica ispratila Luku na večni počinak, ne zna se kome je bilo teže od njih - kaže jedan prijatelj za Kurir.

Luka S. Foto: Privatna arhiva

Prema rečima ljudi koji su poznavali nastradalog mladića, Luka se kobnog dana sa prijateljem vraćao iz lova kada mu je, kako se sumnja, iznenada pozlilo.

- Vraćali su se iz lova kada je Luki pozlilo. Izgubio je kontrolu nad kvadom i vozilo je sletelo u provaliju. Ne možemo da verujemo da ga više nema. Bio je divan mladić, mlad i pun života. Pred njim je bilo toliko toga - kažu za Kurir njegovi poznanici.

Kvad se, prema dostupnim informacijama, prevrnuo u šumi, a vozilo i telo nesrećnog mladića pronađeni su oko 20 metara ispod šumskog puta. Njegov prijatelj, koji je bio sa njim, tom prilikom je lakše povređen.

- Strašno je kada izgubite nekoga tako mladog. Luka je bio čovek kog su svi voleli. Voleo je lov, prirodu, druženje.. Bio je pun energije i planova. Još nam je teško da prihvatimo da ga nema - pričaju njegovi prijatelji.

- Bio je pravi lovac, voleo je da bude u prirodi i među prijateljima. Niko nije mogao da zamisli da će se tog dana dogoditi ovakva tragedija. Umesto da se vrati kući, sad je cela porodica zavijena u crno - navode njegovi poznanici.

Podsetimo, ekipa Hitne pomoći mogla je samo da konstatuje smrt mladog Luke, dok je njegov prijatelj koji je tada bio sa njim, privatnim vozilom prevezen u Hitnu pomoć u Aleksincu. Na mestu tragedije intervenisali su pripadnici policije, ekipa Hitne pomoći, uviđajna ekipa i nadležne službe. Nakon završenog uviđaja, vatrogasci-spasioci izvukli su telo stradalog mladića iz provalije do glavnog puta, gde je predato nadležnoj službi.

Okolnosti pod kojima je došlo do tragedije i dalje se utvrđuju.

Podsetimo, sredinom jula dogodila se još jedna stravična nesreća upravo na kvadu, kada su u naselju Busije u Batajnici poginuli prijatelji Đorđe M. (24) i Milan M. (25).

Đorđe M. i Milan M. Foto: Kurir, Društvene Mreže

Njih dvojica su se kobnog dana vozili kroz njive na kraju Ulice velike međe, kada se kvad prevrnuo i završio u kanalu. Nakon što su prestali da se javljaju na telefone, pokrenuta je potraga, a policija je pozvana oko 22 časa.