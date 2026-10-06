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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave granične policije, zajedno sa Službom za borbu protiv terorizma i ekstremizma, Službom za borbu protiv droga Uprave kriminalističke policije i policijskim službenicima Policijske uprave Novi Pazar, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Novom Pazaru, zaplenili su oko kilogram materije za koju se sumnja da je kokain i oko kilogram smese nalik na eksplozivnu materiju i tom prilikom uhapsili dve osobe.

- Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela neovlašćene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga, nedozvoljenog držanja i nošenja vatrenog oružja, municije i eksplozivnih materija, kao i nedozvoljenog prelaza državne granice i krijumčarenja ljudi, policija je uhapsila M. K. (36) iz Beograda, kao i M. P. (29) iz Tutina, koji se tereti za krivična dela neovlašćene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga i nedozvoljenog držanja i nošenja vatrenog oružja, municije i eksplozivnih materija u saizvršilaštvu - piše u saopštenju MUP-a.

1/3 Vidi galeriju Hapšenje zbog šverca kokaina i materijala za eksploziv Foto: MUP Srbija

Kako se sumnja, M. K. je u Republiku Srbiju ušao alternativnim putnim pravcem, zaobišavši graničnu kontrolu, a policija ga je potom zatekla u mestu Špiljani kada je zaustavila vozilo u kojem se nalazio sa osumnjičenim M. P.

Kontrolom vozila pronađen je ranac sa dve kese sa materijom nalik na opojnu drogu kokain, ukupne težine 988 grama, oko 1,03 kilograma smese nalik na eksplozivnu materiju i dva metalna štapa za koja se sumnja da su namenjena za pravljenje eksplozivne naprave.