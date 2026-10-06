Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave granične policije, zajedno sa Službom za borbu protiv terorizma i ekstremizma, Službom za borbu protiv droga Uprave kriminalističke policije i policijskim službenicima Policijske uprave Novi Pazar, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Novom Pazaru, zaplenili su oko kilogram materije za koju se sumnja da je kokain i oko kilogram smese nalik na eksplozivnu materiju i tom prilikom uhapsili dve osobe.

- Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela neovlašćene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga, nedozvoljenog držanja i nošenja vatrenog oružja, municije i eksplozivnih materija, kao i nedozvoljenog prelaza državne granice i krijumčarenja ljudi, policija je uhapsila M. K. (36) iz Beograda, kao i M. P. (29) iz Tutina, koji se tereti za krivična dela neovlašćene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga i nedozvoljenog držanja i nošenja vatrenog oružja, municije i eksplozivnih materija u saizvršilaštvu - piše u saopštenju MUP-a.

Hapšenje zbog šverca kokaina i materijala za eksploziv Foto: MUP Srbija

Kako se sumnja, M. K. je u Republiku Srbiju ušao alternativnim putnim pravcem, zaobišavši graničnu kontrolu, a policija ga je potom zatekla u mestu Špiljani kada je zaustavila vozilo u kojem se nalazio sa osumnjičenim M. P.

Kontrolom vozila pronađen je ranac sa dve kese sa materijom nalik na opojnu drogu kokain, ukupne težine 988 grama, oko 1,03 kilograma smese nalik na eksplozivnu materiju i dva metalna štapa za koja se sumnja da su namenjena za pravljenje eksplozivne naprave.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.

Ne propustiteHronika"DOZIVALA JE, ALI OD DIMA I PRAŠINE NIŠTA NISAM VIDEO" Prvi dotrčao da izvuče Draganu iz ruševina posle eksplozije: Sklanjali smo cigle da dođemo do nje (video)
Dušan Stanošević (4).jpg
Hronika"MAKEDONIJA ĆE DATI SVU MOGUĆU POMOĆ DA SE RASVETLI SLUČAJ" Novinar iz Severne Makedonije o smrti Martina Sipkovskog
Željko Šajn o smrti Martina Sipkovskog
HronikaOVO JE MANEKEN KOJI SE RAZNEO EKSPLOZIVOM U KOSOVSKOJ ULICI: Martin poginuo nakon nestručnog rukovanja bombom koja je bila namenjena vođi navijača! (foto)
kosovska.jpg
HronikaOVAJ EKSPLOZIV JE GRUNUO U KOSOVSKOJ ULICI! Ima veliku razornu moć, a pre 5 godina je korišćen u brutalnoj likvidaciji na Novom Beogradu!
Eksplozija.jpg