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Grčka policija je u velikoj akciji hapšenja Andreja Blagojeva (23), za kog se sumnja da je pripadnik vračarskog klana, lisice na ruke stavili još četvorici srpskih državljana, koji su bili u njegovom društvu!

Prema nezvaničnim informacijama, jedan od četvorice uhapšenih je Marko T. (40), protiv kog se već vodi postupak u Srbiji.

Podsetimo, Andrej Blagojev uhapšen je po crvenoj Interpolovoj poternici koja je za njim raspisana zbog sumnje da je učestvovao u pljački koja se dogodila u julu prošle godine u Beogradu.

Uhapšen Marko T. Foto: Privatna arhiva

- Prilikom privođenja, on je pokazao falsifikovani pasoš na ime Petar Jovanović - preneli su grčki mediji.

Kako dalje navode, zajedno sa njim uhapšeni su Srbi stari 25, 40, i dvojica od po 24 godine, kao i jedan državljanin Češke star 55 godina. Akcija hapšenja izvedena je u jednom kafiću u Solunu, u koji su uleteli naoružani specijalci i priveli grupu muškaraca.

- Kod dvadesetpetogodišnjeg Srbina pronađena je i lažna hrvatska lična karta. Dokument je izdat 14. novembra 2025. na ime Ivan Jučić, dok je naznačena starost bila 30 godina. Inspektorima grčke policije odmah je bio sumnjiv i pasoš koji je predao Srbin star 40 godina, koje su izdale ukrajinske vlasti 2020. godine, a u kom je pisalo ime Ruslan Kozijenko. Kod sebe je imao i ukrajinsku vozačku dozvolu, kao i ličnu kartu Slovačke - otkrili su grčki mediji.

Proverama je utvrđeno da je ovaj muškarac, sa ukrajinskim i slovačkim dokumentima, ušao u Grčku 27. septembra, samo tri dana pre hapšenja i to koristeći upravo ovaj pasoš. I on je priveden i to zbog falsifikovanja dokumenata, pošto je utvrđeno da je reč o Marku T., koji je srpski državljanin.

Falsifikovani pasoš Marka T. Foto: Privatna arhiva

- Marko T. je privođen dva puta u Srbiji i protiv njega je u toku istraga tužilaštva za organizovani kriminal. Inače, on je bio uhapšen 2024. godine i neko vreme je proveo u pritvoru, a potom mu je bila izrečena mera zabrane napuštanja Srbije, koja je ukinuta u junu. Samo nekoliko meseci kasnije, ponovo je uhapšen u Grčkoj, u kojoj se sumnjiči za falsifikovanje dokumenata, ali Srbija nema raspisanu poternicu za njim - otkriva izvor Kurira.

Prema nezvaničnim informacijama, Marko T. se u Srbiji sumnjiči da je bio organizator kriminalne grupe koja je uhapšena u januaru 2024. zbog sumnje da su izvršili krivična dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela, prevara, prikrivanje, falsifikovanje isprava, i navođenje na overavanje neistinitog sadržaja.

Pripadnici ove organizovane kriminalne grupe se sumnjiče da su u periodu od 2020. do 2024. godine vozila novije proizvodnje i visoke klase ukradenih u zemljama Evropske unije dovozili u Srbiju, i u prethodno obezbeđenim garažama i auto-servisima prepravljali brojeve šasija i motora, nakon čega su ih sa falsifikovanom dokumentacijom, za znatno veću sumu novca, prodavali kao regularna vozila u Srbiji i zemljama EU.

Na ovaj način su, kako je tada saopšteno, pribavili višemilionsku protivvpravnu imovinsku korist koju su delili shodno ulogama u ovoj organizovanoj kriminalnoj grupi. Inače, interesantno je da je tada navodno uhapšena i supruga Marka T., H. T.

1/5 Vidi galeriju SPECIJALCI ULETELI U KUĆE I POHAPSILI 11 PRIPADNIKA AUTO MAFIJE! Krali LUKSUZNA VOZILA po Evropi, evo kako su danas UHAPŠENI! Foto: Mup

- Inače njegova supruga H. T. bila je u središtu pažnje krajem decembra prošle godine, kada je napadnuta u garaži jedne stambene zgrade. Nju su, kako se sumnja, maskirani napadači isekli nožem nakog čega su je i ošišali. Navodno, ona je tada policiji rekla da ne zna šta bi mogao da bude motiv napada - otkriva izvor Kurira.

Šta su radili u Grčkoj?

Inače, grčki mediji objavili su da se sumnja da su uhapšeni, među kojima je Marko T. došli u Solun kako bi izvršili likvidaciju osobe povezane sa suprotstavljenom kriminalnom grupom, koja je utočište pronašla u toj državi. Identitet mete, međutim, nije objavljen.

Kako je Kurir pisao, uhapšeni Andrej Blagojev svojevremeno je bio poznat javnosti zbog veze sa Đinom Džinović, ćerkom koju pevač Haris Džinović ima sa Melinom.

Đina je partnera dugo držala daleko od očiju javnosti. Njegovo lice uglavnom nije pokazivala na fotografijama, ali je svojevremeno otkrila njegov identitet kada ga je označila na Instagramu.

Đina Đinović i Andrej Blagojev Foto: Društvene Mreže

Prema informacijama iz grčkih medija, bivši dečko Đine Džinović za kojim je potrenica raspisana po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu 6. jula ove godine, lociran je 30. septembra oko 18.20 sati u jednom kafiću u Solunu.

- Informacije kojima je raspolagala policija ukazivale su na to da je dvadesettrogodišnjak bio posebno opasan. Naoružani policajci upali su u prodavnicu i uhapsili njega, ali i njegove prijatelje - objavili su posle hapšenja grčki mediji.

Oteo torbu punu para

Podsetimo, kako je za Kurir potvrđeno iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, to tužilaštvo je u februaru ove godine protiv Blagojeva, kao i protiv još dvojice mladića, podiglo optužnicu zbog pljačke koja se dogodila 16. jula prošle godine u Ustaničkoj ulici kada su trojica okrivljenih, kao i još jedan NN počinilac, došli na zakazani sastanak sa oštećenim muškarcem, kome su potom oteli torbu punu para!

- Blagojev i ekipa su 16. jula prošle godine oko 22 časa ispred jedne menjačnice u Beogradu, uz jezive pretnje, od oštećenog, kako se sumnja oteli šest miliona dinara. Sumnja se da je L. P. preko jedne društvene mreže, lažno se predstavivši, dogovorio sa oštećenim da se nađu ispred pomenute menjačnice radi realizacije kupoprodaje kripto valute po ceni od 60.000 evra, nakon čega je V. P. ostale dovezao automobilom na dogovoreno mesto - navodi izvor i dodaje:

Opljačkani muškarac je na dogovoreno mesto došao sa svojom devojkom i poneo je torbu u kojoj se nalazilo 6.000.000 dinara. Blagojev mu je oteo torbu punu novca i pobegao sa njom.