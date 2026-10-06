Teška saobraćajna nesreća dogodila se u Karađorđevu kada je automobil udario u banderu i prevrnuo se. Stanje učesnika u udesu trenutno nije poznato
Saobraćajka
JEZIV UDES U KARAĐORĐEVU! Automobil zakucao u banderu pa se prevrnuo! TOTALNA ŠTETA na vozilu! (VIDEO)
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Danas je došlo do teške saobraćajne nesreće u Karađorđevu.
Naime, kako se vidi na snimku Instagram stranice "backapalankadesavanja" jedan automobil je udario u banderu, nakon čega se prevrnuo.
Saobraćaj na ovoj deonici je prohodan, dok trenutno stanje učesnika nije poznato.
Uviđajem će biti poznato više detalja.
Kurir.rs
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