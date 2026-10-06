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Danas je došlo do teške saobraćajne nesreće u Karađorđevu.

Naime, kako se vidi na snimku Instagram stranice "backapalankadesavanja" jedan automobil je udario u banderu, nakon čega se prevrnuo. 

Saobraćaj na ovoj deonici je prohodan, dok trenutno stanje učesnika nije poznato. 

Uviđajem će biti poznato više detalja. 

Kurir.rs

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