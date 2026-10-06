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Ministarstvo unutrašnjih poslova, Uprava saobraćajne policije u Direkciji policije apeluje na vozače lakih električnih vozila da odgovornim ponašanjem i doslednim poštovanjem saobraćajnih propisa doprinesu većoj bezbednosti svih učesnika u saobraćaju.

Usled sve veće upotrebe lakih električnih vozila, neophodno je ukazati na značaj odgovornog i bezbednog učešća njihovih vozača u saobraćaju. Nepoštovanje saobraćajnih pravila može dovesti do saobraćajnih nezgoda sa teškim posledicama, kako po same vozače ovih vozila, tako i po pešake, bicikliste i druge učesnike u saobraćaju.

Napominjemo da se za prvih devet meseci tekuće godine na putevima u Republici Srbiji dogodilo 148 saobraćajnih nezgoda u kojima su učestvovala laka električna vozila, u kojima je jedno lice poginulo, dok je 46 lica zadobilo teške telesne povrede i 104 lica lake telesne povrede.

- Podsećamo, lakim električnim vozilom na javnim putevima ne sme da upravlja lice mlađe od 14 godina. Zbog toga posebno apelujemo na roditelje da deci mlađoj od 14 godina ne omogućavaju upravljanje električnim trotinetima, jer u suprotnom snose zakonske posledice - navodi se u saopštenju.

Vozači su dužni da se kreću biciklističkim trakama ili pešačko-biciklističkim stazama. Ukoliko ne postoji predviđena staza, vozač električnog trotineta može se kretati kolovozom na putu na kome je ograničena brzina kretanja 30 kilometara na sat, odnosno 50 ukoliko ima više od 18 godina. Tokom vožnje obavezno je korišćenje zaštitne biciklističke kacige i svetloodbojnog prsluka.

Nepropisno kretanje, neprilagođena brzina, korišćenje telefona tokom vožnje, prevoženje drugih lica i upravljanje pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci predstavlja ozbiljan rizik po bezbednost saobraćaja.

Napominjemo da laka električna vozila nisu igračke i da njihovo upravljanje zahteva odgovornost, pažnju i poznavanje saobraćajnih pravila.