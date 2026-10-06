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Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pripadnici PS Savski Venac uhapsili su M.S. (19) zbog postojanja sumnje da je na više lokacija u Beogradu neovlašćeno, radi prodaje držao oko 9,5 kilograma različitih vrsta opojnih droga, kao i jer je neovlašćeno držao vatreno oružje i municiju.

Osumnjičenom se na teret stavljaju krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Prilikom pretresa, koji je izvršen na više lokacija, pronađeno je oko 2 kilograma opojne droge heroin, zatim oko 5 kilograma opojne droge kanabis, jedan kilogram opojne droge spid, 1,4 kilograma opojne droge hašiš i 30 grama opojne droge kokain.

Takođe, pronađen je jedan pištolj bez serijskog broja, 100 komada metaka, vagica za precizno merenje, te novac u iznosu od 650 eura i 50.000 dinara.