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Marija Kepić (29) iz Aranđelovca, koja je nestala 29. oktobra 2020. godine, pronađena je mrtva gotovo šest godina kasnije, a jezivi detalji slučaja ukazuju na to da je više ljudi godinama znalo šta joj se dogodilo, sve dok strašna istina nije isplivala tek sada.

Porodica Kepić gotovo šest godina živela je u nadi da će se Marija jednog dana pojaviti na vratima. Umesto odgovora koji su toliko dugo čekali, stigla je najteža moguća istina. Kako je Kurir pisao, njeni posmrtni ostaci pronađeni su u maju ove godine na nepristupačnom terenu u blizini pećine Risovača u Aranđelovcu. Kosti su bile umotane u ćebe, a DNK analizom potvrđeno je da pripadaju Mariji.

Marija Kepić Foto: Facebook

Međutim, ono što ovom slučaju daje dodatno jezivu dimenziju jeste informacija da je, prema saznanjima do kojih je došao Kurir, više osoba godinama znalo šta se dogodilo Mariji, a najmanje tri.

Naime, sada se proverava da li je Marijin dečko bio sa njom u momentu kada je preminula.

- Postoje indicije koje ukazuju na to da je dečko na neki način umešan u Marijinu smrt. Svašta se sad priča, pa i to da je ona umrla dok je bila s njim, a on je onda sakrio telo... Međutim u nekom momentu se poverio prijateljima, verovatno da olakša svoju savest - kaze izvor i podseća da su u međuvremenu porodici stizala na kućnu adresu razna anonimna pisma, a u jednom od njih pisala je bila i tačna lokacija gde se nalaze Mariji posmrtni ostaci.

Izvor dodaje da bi za istragu u ovom slučaju bilo od ključnog značaja da se otkrije ko je poslao pisma Marijinoj porodici.

- Sad kruže priče da je taj prijatelj od njenog dečka sve to rekao svom prijatelju, dakle to bi bila treća osoba koja je znala tajnu - objašnjava izvor.

Kako dalje kaže i protok vremena ne ide na ruku istraziteljima.

- Prošlo je mnogo godina, telo je u lošem stanju, tako da je pitanje da li će moći da se otkrije kako je devojka preminula, kao i da li je preminula na mestu na kom je telo nađeno ili je ono pomerano. I vreme smrti nije lako utvrditi sa ove vremenske distance.

Podsetimo, porodici je stiglo anonimno pismo i u njemu je, kako se sumnja, bila navedena lokacija na kojoj se nalaze Marijini posmrtni ostaci.

- U pismu je navedeno da je čuo određene priče o Marijinom nestanku i da bi najbolje bilo da se dronom pretraži pomenuti teren, ispod čega je otkriveno mesto na kojem bi trebalo da se nalaze kosti. Nakon tih smernica krenulo se u potragu i tada je pronađeno telo, odnosno posmrtni ostaci umotani u ćebe - navodi izvor.

Marija Kepić Foto: Facebook

"Nadali smo se da je živa"

Marijina porodica do poslednjeg trenutka nije želela da poveruje da se Mariji nešto moglo dogoditi.

- Nismo mogli da prihvatimo da se ovo zaista dešava. Sve vreme smo se nadali da je živa i da će se vratiti. Kada smo je konačno pronašli, prizor koji smo zatekli zauvek će mi ostati urezan u sećanje - ispričala je Marijina sestra za Kurir.

Gotovo šest godina porodica je živela između nade i straha. Marija je nestala 29. oktobra 2020. godine, u ranim jutarnjim satima. Izašla je iz kuće dok su ukućani još spavali. Sa sobom je, prema tadašnjim informacijama, ponela torbu. Niko tada nije mogao ni da nasluti da će potraga trajati godinama.

Porodica je pokušavala da je dobije telefonom, ali odgovora nije bilo.

- Zvali smo je, pokušavali da saznamo gde je i šta se dogodilo, ali ništa nije ukazivalo na to da je jednostavno odlučila da ode. Niko od nas nije mogao ni da zamisli da je iza svega zapravo mnogo strašnija priča - rekla je svojevremeno Marijina sestra.