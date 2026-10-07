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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Stari grad, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su A. S. (2007) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju.

On se sumnjiči da je 24. septembra ove godine u centru grada zadao ubod nožem u predelu grudi i ruke osamnaestogodišnjem mladiću, nanevši mu teške telesne povrede, nakon čega je pobegao.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

Podsetimo, kako je Kurir već pisao, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšen je A.S. (19) zbog postojanja osnova sumnje da je 24. septembra 2026. godine pokušao da liši života oštećenog D.P. (18) u centru Beograda.

(Kurir.rs)

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