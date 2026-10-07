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Jedan detalj u slučaju nestale Marije Kepić (29) iz Aranđelovca posebno intrigira istražitelje - anonimna pisma koja su mesecima, prema navodima porodice, stizala na njihovu kućnu adresu. U njima su se nalazile informacije o tome gde bi Marija mogla da bude, ali i smernice koje su porodicu na kraju dovele do mesta na kojem su pronađeni njeni posmrtni ostaci. Pošiljalac, međutim, do danas nije otkriven.

Gotovo šest godina porodica Kepić živela je u neizvesnosti, ne znajući šta se dogodilo devojci koja je nestala 29. oktobra 2020. godine.

Marija Kepić Foto: Facebook

A onda su, kako je porodica ispričala, na njihovu kućnu adresu počela da pristižu anonimna pisma.

- Nisu sva bila poslata sa istog mesta. Naprotiv, među pošiljkama su bila pisma poslata iz Beograda, konkretno Novog Beograda, ali i iz Aranđelovca - kaže izvor Kurira.

U njima, kako kažu, nisu bile samo neodređene poruke ili nagađanja.

- Pošiljalac je u pismima navodio konkretne detalje o tome gde bi Marija mogla da se nalazi i čak sugerisao da određeno područje treba pretražiti dronom - objašnjava naš sagovornik.

Marijina porodica je, prema sopstvenom svedočenju, do njenih posmrtnih ostataka došla upravo zahvaljujući informacijama iz anonimnih pisama.

- Na kućnu adresu u više navrata stizala su pisma i u njima su bili detalji koji su ukazivali na to gde bi Marija mogla da bude, a čak je postojao i savet da se područje oko Risovače pretraži dronom. Na osnovu tih informacija, porodica je nastavila da traga - navodi izvor blizak porodici.

Potraga je na kraju dovela do nepristupačnog terena u blizini pećine Risovača. Tamo su u maju pronađeni posmrtni ostaci umotani u ćebe. DNK analizom potvrđeno je da je reč o Mariji Kepić. Ali, time misterija nije rešena. Naprotiv, otvorila su se nova pitanja.

Najveća zagonetka jeste identitet osobe koja je slala pisma i odakle potiču sve te informacije koje su se na kraju ispostavile kao istinite.

- Sva pisma se nalaze kod nadležnih, s obzirom na to da su ispisana rukom, uredno i čitko napisane informacije. Ta pisma bi trebalo da olakšaju istragu, međutim, istražitelji do sada nisu uspeli da pronađu trag koji bi pouzdano doveo do identiteta pošiljaoca. Kao da je osoba koja je pisala pisma unapred vodila računa o tome da na njima ne ostavi ništa što bi moglo da je oda, kao da je pisao rukavicama. Deluje kao da je neko dobro osmislio svaki korak i mislio na posledice - navodi izvor i dodaje da dodatno otežava činjenica i što su pisma u međuvremenu prošla kroz svačije ruke, od poštara do članova porodice.