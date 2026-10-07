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Marko S. (25) poginuo je kao suvozač u stravičnoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u noći između nedelje i ponedeljka u mestu Cerovac kod Šapca, dok se sa prijateljem vraćao sa svadbe u selu Žabari.

Kako su saopštili iz nadležnog tužilaštva, do udesa je došlo usled neprilagođene brzine.

- Dana 5.10.2026. godine oko 00.35 časova u mestu Cerovac dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je učestovovalo jedno putničko motorno vozilo. Saobraćajna nezgoda se dogodila tako što je putničko motorno vozilo usled neprilagođene brzine sišlo sa kolovoza, udarilo u zaštitnu ogradu pored kolovoza, a zatim u drvo - navode iz Osnovnog javnog tužilaštva u Šapcu.

Automobil u kojem su bili mladići Foto: Instagram Printscreen/Mladen Mijatović

Kako dodaju, na licu mesta, preminuo je suvozač u putničkom vozilu, dok je vozač M. M. (30) zadobio telesne povrede i isti je prevezen u Zdravstveni centar Šabac radi ukazivanja medicinske pomoći.

Javni tužilac Osnovnog javnog tužilaštva u Šapcu izašla je na lice mesta i izvršila uviđaj saobraćajne nezgode, naložila je obdukciju preminulog lica i dala nalog da se vozaču M. M. izvadi krv radi analize na prisustvo alkohola u krvi.

Tužilaštvo će u daljem toku postupka preduzeti sve neophodne dokazne radnje radi utvrđivanja tačnog i potpunog činjeničnog stanja, nakon čega će biti doneta odluka o daljem postupanju.

Podsetimo, saobraćajna nesreća se dogodila kada se automobil u kom su se nalazila dvojica mladića vraćao sa svadbenog veselja u selu Žabari. Mladić je od zadobijenih povreda preminuo na licu mesta, dok su drugog mladića iz smrskanog vozila izvukli lekari Hitne pomoći i u kritičnom stanju ga transportovali u Urgentni centar u Beogradu, gde mu se lekari bore za život.

Inače, nastradali Marko je pre samo godinu dana dobio sina.

Poznanik koji je tragične večeri bio sa Markom na svadbi kaže da niko od njegovih bližnjih još ne zna šta je prethodilo tragediji.

– Svadba je bila u mestu Žabari, odakle su njih dvojica zajedno krenuli kući. Mislim da je stradali mladić živeo u selu Matijevac. Sa njim je u automobilu bio drugar, ali niko ne zna kako je došlo do nesreće. Svi smo u šoku. I drugi mladić koji je bio u vozilu nalazi se u teškom stanju i lekari se bore za njegov život – rekao je poznanik za Alo!.