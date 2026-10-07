ZORAN MARJANOVIĆ NE NAPUŠTA KUĆU NAKON PREBIJANJA! Odloženo mu suđenje nakon što se nije pojavio ni pred sudom
- Zoran Marjanović nije došao na suđenje zbog povreda koje je zadobio kada je brutalno pretučen u stanu na Paliluli, pa su u sudu bili samo advokati.
- Prema nezvaničnim informacijama, napad je usledio posle žurke, a Marjanović tvrdi da napadača ne poznaje i da se ranije nisu susretali.
Suđenje Zoranu Marjanoviću, kojem se pred Višim sudom u Beogradu ponovo sudi zbog optužbi da je ubio suprugu, pevačicu Jelenu Marjanović, danas je odloženo jer okrivljeni nije došao u sudnicu, s obzirom na to da je nedavno zbog prebijanja završio u Urgentnom centru.
- Marjanović je godinama pod lupom javnosti, kako zbog slučaja ubistva njegove žene, tako i zbog svega nakon toga. Tako je sada ponovo dospeo u centar zbivanja kada je pretučen, zbog čega se danas njje ni pojavio u sudu jer su navodno povrede koje je zadobio strašne, verovatno zbog toga od tada i ne napušta kuću - kaže izvor Kurira.
Njegov branilac, advokat Nikola Dumnić, naglasio je danas da Marjanović upravo iz, kako je rekao, opravdanih zdravstvenih razloga nije bio u mogućnosti da prisustvuje današnjem ročištu.
- Okrivljeni ima opravdani medicinski razlog zašto nije pristupio. Dakle, moj branjenik nije mogao da dođe u sud zbog zdravstvenih razloga - rekao je kratko advokat Nikola Dumnić.
Inače, Marjanović je pre samo nekoliko dana završio u Urgentnom centru nakon što je brutalno pretučen u stanu na Karaburmi.
Podsetimo, zadobio je više povreda, među kojima i ozbiljnu povredu glave, odnosno kontuziju mozga, zbog čega je bio zadržan na bolničkom lečenju i pod nadzorom lekara.
Prema informacijama koje su dospele u javnost, incident se dogodio tokom svađe sa jednim muškarcem, a Marjanović je tom prilikom zadobio udarce u glavu i telo. Prema navodima iz njegovog okruženja, zadobio je i povrede lica, uključujući izbijene zube.
Marjanović se nakon napada oglasio i naveo da osobu koja ga je napala ne poznaje, kao i da tokom incidenta nisu pominjani ni novac ni slučaj ubistva njegove supruge. On je napad okarakterisao kao lični.
- Pozdrav prijatelji, pozdrav i vama neprijatelji. Oporavljam se nakon teških telesnih povreda, nadam se da neću imati posledice. Želim samo kratko da se osvrnem na temu o fizičkom napadu na mene - napisao je Zoran.
On je istakao da tokom napada nije bilo pomena ni novca, niti slučaja ubijene supruge, zbog čega ne smatra da bi napad mogao da bude povezan sa tim temama.
- Lice koje je izvršilo napad na mene nije spominjalo nikakav novac, niti je spominjalo slučaj ubijene supruge. U tom trenutku nije imalo kontrolu nad sobom i svojim postupcima, ne bih mogao da povežem napad sa bilo čime, smatram da je napad lične prirode - naveo je Marjanović.
Podsetimo, Zoranu Marjanoviću se ponovo sudi zbog optužbi da je 2. aprila 2016. godine ubio suprugu Jelenu Marjanović. On od početka postupka negira krivicu.
- Nisam ubio svoju ženu, voleo sam Jelenu. Naša ćerka mi je najbolji svedok da se toga dana nisam odvajao od nje - rekao je posle hapšenja Zoran Marjanović.
Prvostepenom presudom bio je osuđen na 40 godina zatvora, ali je Apelacioni sud tu presudu ukinuo, pa je postupak vraćen na ponovno suđenje. Naredno ročište zakazano je za 2. decembar.