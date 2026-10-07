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Suđenje Zoranu Marjanoviću, kojem se pred Višim sudom u Beogradu ponovo sudi zbog optužbi da je ubio suprugu, pevačicu Jelenu Marjanović, danas je odloženo jer okrivljeni nije došao u sudnicu, s obzirom na to da je nedavno zbog prebijanja završio u Urgentnom centru.

- Marjanović je godinama pod lupom javnosti, kako zbog slučaja ubistva njegove žene, tako i zbog svega nakon toga. Tako je sada ponovo dospeo u centar zbivanja kada je pretučen, zbog čega se danas njje ni pojavio u sudu jer su navodno povrede koje je zadobio strašne, verovatno zbog toga od tada i ne napušta kuću - kaže izvor Kurira.

Njegov branilac, advokat Nikola Dumnić, naglasio je danas da Marjanović upravo iz, kako je rekao, opravdanih zdravstvenih razloga nije bio u mogućnosti da prisustvuje današnjem ročištu.

Nikola Dumnić i Veljko Delibašić danas ispred suda Foto: Marko Karović

- Okrivljeni ima opravdani medicinski razlog zašto nije pristupio. Dakle, moj branjenik nije mogao da dođe u sud zbog zdravstvenih razloga - rekao je kratko advokat Nikola Dumnić.

Inače, Marjanović je pre samo nekoliko dana završio u Urgentnom centru nakon što je brutalno pretučen u stanu na Karaburmi.

Podsetimo, zadobio je više povreda, među kojima i ozbiljnu povredu glave, odnosno kontuziju mozga, zbog čega je bio zadržan na bolničkom lečenju i pod nadzorom lekara.

Zoran Marjanović nakon prebijanja Foto: Kurir

Prema informacijama koje su dospele u javnost, incident se dogodio tokom svađe sa jednim muškarcem, a Marjanović je tom prilikom zadobio udarce u glavu i telo. Prema navodima iz njegovog okruženja, zadobio je i povrede lica, uključujući izbijene zube.

Marjanović se nakon napada oglasio i naveo da osobu koja ga je napala ne poznaje, kao i da tokom incidenta nisu pominjani ni novac ni slučaj ubistva njegove supruge. On je napad okarakterisao kao lični.

- Pozdrav prijatelji, pozdrav i vama neprijatelji. Oporavljam se nakon teških telesnih povreda, nadam se da neću imati posledice. Želim samo kratko da se osvrnem na temu o fizičkom napadu na mene - napisao je Zoran.

Foto: Kurir

On je istakao da tokom napada nije bilo pomena ni novca, niti slučaja ubijene supruge, zbog čega ne smatra da bi napad mogao da bude povezan sa tim temama.

- Lice koje je izvršilo napad na mene nije spominjalo nikakav novac, niti je spominjalo slučaj ubijene supruge. U tom trenutku nije imalo kontrolu nad sobom i svojim postupcima, ne bih mogao da povežem napad sa bilo čime, smatram da je napad lične prirode - naveo je Marjanović.

Podsetimo, Zoranu Marjanoviću se ponovo sudi zbog optužbi da je 2. aprila 2016. godine ubio suprugu Jelenu Marjanović. On od početka postupka negira krivicu.

Jelena i Zoran Marjanović Foto: Privatna Arhiva, Petar Aleksić

- Nisam ubio svoju ženu, voleo sam Jelenu. Naša ćerka mi je najbolji svedok da se toga dana nisam odvajao od nje - rekao je posle hapšenja Zoran Marjanović.