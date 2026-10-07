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SAOBRAĆAJKA U NASELJU ATENICA: Žena odmah prebačena u čačansku bolnicu
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Tokom popodnevnih sati u čačanskom naselju Atenica došlo je do saobraćajne nezgode, u kojoj je jedno lice povređeno. Na lice mesta odmah je stigla ekipa Hitne pomoći, a povređena žena prevezena je u Opštu bolnicu u Čačku.
- Ženska osoba primljena je na urgentno-prijemno odeljenje i stabilnih je vitalnih paramatera. U toku je dijagnostika, potvrđeno je za RINU u OB Čačak.
Daljom istragom biće utvrđene sve okolnosti pod kojima je došlo do ove teže saobraćajne nezgode.
Kurir.rs/RINA
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